Sattelschlepper bleibt in Unterführung in Immenstadt stecken

Weil ein Lkw in einer Unterführung in Immenstadt stecken blieb, standen Autofahrer in der Sonthofener Straße lange im Stau.

16.01.2023 | Stand: 18:31 Uhr

Wer am Montagmittag in der Sonthofener Straße in Immenstadt unterwegs war, musste sich gedulden. Denn dort blieb ein Sattelschlepper in der Unterführung nahe des Autohauses Haeberlen und der Bäckerei Härle stecken, wodurch sich ein langer Stau in Richtung Blaichach bildete. Erst nachdem der Lkw-Fahrer sein Fahrzeug aus der Unterführung befreit hatte, lief der Verkehr wieder normal weiter. (Die neuesten Verkehrsmeldungen im Allgäu finden Sie hier)

Schaden an der Brücke noch nicht klar

Sowohl an dem Sattelschlepper als auch an der Brücke entstand nach Angaben der Polizei ein Schaden. Wie groß der Schaden an der Brücke ist, sei noch nicht bekannt. Diese sei bereits zuvor durch einen anderen Unfall beschädigt worden.

In Zusammenarbeit mit der Stadt muss die Polizei nun erst einmal prüfen, wie groß der Schaden durch den neuen Unfall wirklich ist und welche Sicherheitsmaßnahmen getroffen werden müssen. Denn ob die Brücke, über die die Bahngleise verlaufen und täglich Regionalzüge fahren, komplett intakt ist, konnte zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht festgestellt werden. Ein Gutachter muss herangezogen werden und die Schäden genau begutachten.

