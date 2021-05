Schüler blicken mit VR-Brille und Online-Führungen nach Israel

Einige Schüler des Gymnasiums Oberstdorf erfahren Israel digital aus der Ferne. Aufgrund der Pandemie war ein Treffen nicht möglich. Was die Schüler entdeckten.

10.05.2021 | Stand: 15:00 Uhr

Wenn ein realer Schüleraustausch nicht möglich ist, dann muss er eben digital stattfinden. Das haben die Schüler des Gertrud-von-le-Fort-Gymnasiums Oberstdorf und der Teddy Kollek High School in Jerusalem beschlossen. In sechs Videokonferenzen wurden die deutschen Schülerinnen und Schüler virtuell per Bildschirm und Virtual Reality Brille durch bedeutsame Stätten in Jerusalem geführt.

Dabei erfuhren sie von der Beziehung zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Staat Israel, tauschten sich über die Bedeutung von Religion in ihren Heimatländern aus und hatten Zeit, sich über ihr Aufwachsen in Deutschland und Israel zu unterhalten. Normalerweise finden diese Führungen vor Ort statt – und das seit 2003. Zwischen den beiden Schulen besteht eine enge Schulfreundschaft, bei der auch alle zwei Jahre ein Austausch zwischen den Schülern durchgeführt wird.

Gymnasium Oberstdorf blickt nach Israel

Damit der Austausch nicht ganz der Pandemie zum Opfer fällt, entwickelte das Team der „Municipality of Jerusalem International“, ein Gremium der Stadt Jerusalem, das internationalen Jugendaustausch unterstützt, ein abwechslungsreiches Programm für eine virtuelle Begegnung. Umgesetzt von den Lehrkräften der beiden Schulen. Neben den Einblicken in Kultur und Heimatorte gab es für die Jugendlichen ein Abschlussprojekt.

Virtueller Besuch der Grabeskirche in Jerusalem. Rechts im Bild sind einige der Teilnehmer aus Oberstdorf und Jerusalem zu erkennen. Bild: Florian Wadas

Persönliche Erfahrungen wurden dabei ausgetauscht und über das Verständnis für die eigene und die Kultur der anderen gesprochen. Der Austausch soll das Bewusstsein der Jugendlichen für die eigene kulturelle Prägung stärken, erklärt Florian Wadas, einer der Lehrer.

Große Distanz - Kleine Unterschiede

Zudem sollte gezeigt werden, dass es vieles gebe, was trotz unterschiedlicher Heimatländer und großer Distanz verbindet. Einen realen Besuch könne die virtuelle Erfahrung aber dennoch nicht ersetzen. Der Wunsch auf ein Treffen im nächsten Jahr, der bleibe.

Lesen Sie auch