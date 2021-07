Die Schulen im Oberallgäu stellen fest, dass ihr Austausch mit Großbritannien und Frankreich am Einschlafen ist. Schulleiter erklären, woran das liegt.

19.07.2021 | Stand: 05:30 Uhr

Das Gymnasium Oberstdorf legt sich sogar online mit Video-Konferenzen ins Zeug, damit die Schüleraustauschprogramme mit seinen Partnerschulen in Israel und Italien trotz Corona zumindest virtuell weiterlaufen. Doch in anderen Schulen im Oberallgäu herrscht komplette Austausch-Flaute. Aber nicht nur, weil die Corona-Pandemie zurzeit Schüler-Fahrten in andere Länder unmöglich macht, sondern auch, weil mangels Interesse in den anderen Ländern immer mehr Austausch-Programme einschlafen.