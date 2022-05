Schafe mähen die Wiesen rund ums Krankenhaus Immenstadt

In Immenstadt gibt es tierische Rasenmäher an der Klinik, die nachhaltig und umweltbewusst vorgehen. Gesucht wird ein Name für das frischgeborene Lämmchen.

29.05.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Auch die Kliniken des Klinikverbunds Allgäu setzen auf Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Dabei kann Nachhaltigkeit manchmal ganz einfach sein, heißt es in einer Pressemitteilung des Klinikverbunds: So grast jetzt eine Schafherde für vier bis sechs Wochen auf dem Klinikgelände in Immenstadt. Die Schafe der Rasse Walliser Schwarznasen betätigen sich rund ums Krankenhaus als natürliche Rasenmäher. Im Herbst kommen die Schafe dann nochmal. Für eines der Tiere wird jetzt ein Name gesucht.

Nicht nur die Klinik, auch die Patienten freuen sich über ihre tierischen Nachbarn. Von vielen Patientenzimmern aus können sie die Schafe beobachten. Momentan stehen sie auf einer Wiese im Südwesten der Klinik. Wenn die Fläche dort abgegrast ist, ziehen sie auf die Süd- und Ostseite der Klinik.

Jede Menge junger Lämmer in Immenstadt

Die Herde zählt acht Muttertiere. An Ostern sind die Zwillinge Pünktchen und Anton zur Welt gekommen. Zur großen Freude aller kommt noch mehr Nachwuchs. So erblickte vor wenigen Tagen ein kleines Böcklein auf dem Klinikgelände das Licht der Welt. Es ist flauschig weiß mit schwarzen Ohren, Gesicht und Beinen. Und in den nächsten Tagen und Wochen werden weitere sechs Lämmer erwartet.

„Natürlich darf die Lämmerschar besucht werden“, sagen die Besitzerin Alexandra Hauf aus Immenstadt-Bräunlings und der technische Leiter des Klinikverbunds, Jürgen Kügle. Allerdings sollten die Besucher außerhalb des Zauns bleiben. Auf dem Zaun ist zudem Strom. Die Immenstädter Firma Hauf kümmert sich um die Außenanlagen der Klinik und übernimmt im Winter auch das Schneeräumen.

Namensvorschlag ans Krankenhaus schicken

Für den kleinen Bock sucht das Krankenhaus noch einen Namen. Wer einen weiß, soll schreiben an: info@klinikverbund-allgaeu.de

Lesen Sie auch

Nach Wolfsriss bei Görisried: Knallhart-Forderung von Landwirten und Schafhaltern "Stellen kein Wolfsfutter auf die Weide"

Lesen Sie auch:

In Allgäuer Kliniken ist Corona immer noch Thema

Krankenhäuser im Allgäu: Sorge um Finanzierung bei Klinikverbund Allgäu

Scharnitz in Österreich: 15 Schafe gerissen - Bär im Verdacht