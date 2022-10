Scharfe Kritik an der Mentalität: FC-Sonthofen-Spieler unter Druck

Nach den jüngsten Schwankungen kritisiert 1. FC-Sonthofen-Coach Müller das Team. Samstag kommt Gersthofen.

22.10.2022 | Stand: 11:39 Uhr

Volles Programm in der Baumit-Arena. Am Samstag steht in Sonthofen ein Hattrick an. Um 14.30 Uhr steigt das Hauptspiel in der Landesliga, wenn der 1. FC Sonthofen zum Abschluss der Vorrunde auf den TSV Gersthofen trifft. Die Hausherren wollen die Herbstmeisterschaft klar machen. Zuvor gibt es ab 12 Uhr einen „Derby-Klassiker“, wenn die ungeschlagenen Bezirksoberliga-A-Junioren den FC Kempten fordern. Den Abschluss ab 16.30 Uhr bildet die Partie der FCS-Reserve gegen den SV Heiligkreuz.

Das Landesliga-Team des FCS steht unter Zugzwang und muss sich die Charakterfrage gefallen lassen, denn zuletzt häuften sich die Aussetzer. Die jüngste 1:2-Niederlage in Erkheim passte so gar nicht ins Konzept und war noch dazu überflüssig. Doch noch steht das Team von Benjamin Müller in der Tabelle weiter ganz oben, auch wenn es mittlerweile wieder eng geworden ist. Die ersten Vier sind nur durch zwei Punkte getrennt. Konstanz ist gefragt.

Trainer Benjamin Müller findet klare Worte

Das sieht auch der Trainer so. Das Problem liege nicht nur an den ausbaufähigen Leistungen in einigen Spielen, sondern im Weg dorthin, sagt Müller: „Wir sehen das Ganze und nehmen die Mannschaft in die Pflicht.“ Es sei ein Einstellungsthema, wenn es gegen vermeintlich schwächere Teams gehe. „Wenn wir nach einem Sieg gegen ein Top-Team auf eine Mannschaft trafen, die nicht zu den Stärksten zu zählen ist, hat die Grundeinstellung meiner Spieler nicht gepasst“, sagt Müller. „Da kann man als Coach in der Trainingswoche zuvor versuchen, auf die Mentalität und Grundeinstellung einzuwirken.Trotzdem ist es im Unterbewusstsein festgefahren und die Jungs nehmen es zu leicht“, kritisiert Müller. „Im Endeffekt geht es nicht darum, ob man das Spiel gewinnt. Es geht vielmehr um die Höhe und die Art und Weise.“

Ob der Platz gut oder schlecht sei, ebenso der Schiedsrichter, dürfe bei Misserfolgen nicht als Ausrede gelten, wenn Punkte ausbleiben. „Ich werfe meiner Mannschaft nicht vor, dass sie in diesen Partien, wie gegen Erkheim, in 90 Minuten nicht alles probiert hat. Doch sie geht falsch in das Spiel“, sagt Müller. Letztlich ginge es auch um fußballerische Intelligenz, wie man so eine Partie bestreitet. Für den Coach gibt es bis zur Winterpause nur eine Devise, für Gersthofen und für alle weiteren Spiele: „Wir müssen schnellstens lernen und alle Duelle in der gleichen Intensität, mit dem gleichen Fokus und der gleichen Einstellung bestreiten, sonst werden wir auf der Stelle treten.“

Auch Kevin Haug erkennt, dass der FCS in Erkheim seine durchaus vorhandene spielerische Klasse nicht abrufen konnte. „Es war kein ordentliches Landesligaspiel. Klar, wir müssen so eine Partie dann über gewonnene Zweikämpfe entscheiden, anstatt über das Spielerische. Das haben wir nicht geschafft“, sagt Haug. Der Angreifer nimmt sich dabei nicht raus. „Natürlich konnte ich mit meinem Auftritt nicht zufrieden sein. Ich habe auf der linken Seite zu wenig Dampf gemacht und wir hatten vermutlich deshalb zu wenig Offensivaktionen“, sagt Haug. All das gelte es gegen Gersthofen besser zu machen, auch von der Einstellung her: „Uns muss es gelingen, das letzte Spiel abzuhaken und mit Biss in die Partie zu gehen.“

Lesen Sie auch

Fußball-Landesliga 1. FC Sonthofen will Ausrutscher gering halten

Mit dem Zwölften Gersthofen kommt eine Mannschaft nach Sonthofen, die bisher ein ständiges Auf und Ab zu verkraften hat. Zuletzt gab es drei Pleiten in Folge. Gegen Spitzenteams, wie Kaufering (1:1) und in Ehekirchen (4:0), konnte das Team von Gerhard Hildmann aber überzeugen. Die Oberallgäuer erwartet ein harter Fight – an dessen Ende womöglich die Herbstmeisterschaft wartet.