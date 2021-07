"Scharren mit den Hufen": So heiß sind Sonthofens Handballer auf den Neustart

Beim TSV Sonthofen herrscht nach der monatelangen Zwangspause Aufbruchsstimmung. Das Team von Sven Heldt tastet sich beim Trainingsauftakt an die alte Form.

01.07.2021 | Stand: 17:47 Uhr

Nach neun Monaten Zwangspause sind die Handballer des TSV Sonthofen seit nunmehr drei Wochen wieder im Training. Gleich am ersten Tag, an dem die Allgäu-Halle wieder ihre Türen öffnen durfte, stürmten Sonthofens Handballer das Parkett – für „ein Spaßtraining“, wie Rückraumspieler Laurenz Lakotta verrät. „Es ist cool, sich mal wieder zu treffen, zu reden, nach dem Training ein Bierchen zu trinken und zu merken, dass das soziale Leben langsam wieder ein bisschen Normalität annimmt“, sagt der 32-Jährige. „Genau aus diesen Gründen betreiben wir doch unseren Teamsport.“

Das Online-Training habe zwar Spaß gemacht, Motivation gebracht und sei eine gute Möglichkeit gewesen, sich fit zu halten und die Zeit zu überbrücken. Doch für Lakotta und seine Teamkollegen sei das „kein Dauerzustand“. Dem stimmt auch Sven Heldt zu. Anfangs freute sich der Coach der Handballer aus der Kreisstadt noch über sehr rege Teilnahme am Cyber-Training, die dann mit der Zeit aber abflachte. „Es hat einfach die Perspektive gefehlt, weil nicht erkennbar war, wie lange der Lockdown noch dauert“, sagt der 51-Jährige. Mit der Online-Weihnachtsfeier und dem Online-Kabinenfest ging es ihm aber in erster Linie darum, den Kontakt zur Mannschaft zu halten.

Keine Abgänge beim TSV Sonthofen - Spieler mit großer Vorfreude

Das ist ihm offenbar bestens gelungen, denn der TSV muss im Team auch über die lange Zwangspause keinen Abgang verzeichnen. Bei den Spielern war laut Lakotta an Ostern allerdings schon „der Tiefpunkt“ erreicht – schon damals kamen die ersten Akteure auf Sven Heldt und Co-Trainer Stefan Gladyschew zu und fragten, wie es weitergehen soll. „Als sich die ersten Lockerungen angebahnt haben, haben die Spieler mit den Hufen gescharrt, so riesengroß war die Vorfreude“, erinnert sich Heldt. Umso mehr freut sich der Trainer, dass er unter Einhaltung der momentanen Hygieneregeln „uneingeschränkt trainieren“ kann.

Bilderstrecke

Sportgala in Sonthofen 2019

1 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 2 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 3 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 4 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 5 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 6 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 7 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 8 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 9 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 10 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 11 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 12 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 13 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 14 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 15 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 16 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 17 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 18 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 19 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 20 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 21 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 22 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 23 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 24 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 25 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 26 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 27 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 28 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 29 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 30 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 31 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 32 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 33 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 34 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 35 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 36 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 37 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 38 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 39 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 40 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 41 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 42 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 43 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 44 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 45 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 46 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 47 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 48 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 49 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 50 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 1 von 50 Sonthofer Sportgala 2019 im Haus Oberallgaeu.Hier: Sportlerin des Jahres Selina Joerg Bild: Dominik Berchtold Sonthofer Sportgala 2019 im Haus Oberallgaeu.Hier: Sportlerin des Jahres Selina Joerg Bild: Dominik Berchtold

Was den Leistungsstand seiner Mannschaft angeht, war Sven Heldt nach den ersten Belastungsläufen und Tests positiv überrascht, denn was Fitness und Kondition angeht, war der Zustand seiner Jungs angesichts der langen Pause „nicht so schlimm wie erwartet“, sagt der Coach. Allerdings ist es bis zum Saisonauftakt noch ein weiter Weg, denn nicht nur die handballspezifische Muskulatur muss wieder gezielt aufgebaut werden. Auch was die Grundbewegung, die balltechnischen Feinheiten und die Abstimmung angeht, besteht viel Aufholbedarf. „Spielerisch waren wir bei null, immerhin sind dafür regelmäßiges Training und Spiele das Wichtigste“, sagt Lakotta.

Lakotta sieht noch "Sand im Getriebe"

Aber obwohl der 32-jährige Routinier „noch viel Sand im Getriebe“ sieht, weiß er, dass Handballspielen wie Radfahren ist: Man verlernt es nicht. Und wie Sven Heldt richtig bemerkt, haben alle Clubs in diesem Punkt das gleiche Problem, sodass auch aus der künftigen Bezirksoberliga-Saison keiner benachteiligt ist. Allerdings erwartet Lakotta, dass das spielerische Niveau dadurch insgesamt sinken wird.

Lesen Sie auch

Benefiz "Laufen für die, die nicht laufen können" - Sonthofer Handballer zeigen Herz

Die Handballer haben die Inzidenzzahlen und die Verbreitung der Delta-Variante zwar mit einem gewissen Bangen im Blick, sind aber durchaus zuversichtlich, dass die neue Saison in der zweiten Septemberhälfte im gewohnten Turnus startet. Trotz der Zusage der Stadt Sonthofen, die Hallen auch in den Ferien für den Trainingsbetrieb offenzuhalten, könnte sich Sven Heldt aufgrund der aktuellen Corona-Entwicklung noch eine „holprige Vorbereitung“ vorstellen. Auch Lakotta erwartet einen Wettlauf zwischen Impfungen und aufkommenden Mutationen. Dennoch freut sich der Rückraumspieler „auf nichts mehr, als darauf, wieder gegen andere in einem normalen Wettkampf zu spielen“, sagt Lakotta.

Sein Coach sieht den Club zwar insgesamt auf einem guten Weg, hat aber im Hinblick auf die möglichen Entwicklungen im Jugendbereich durchaus „Bauchweh“. Sven Heldt befürchtet, dass aufgrund über eine so lange Zeit fehlender Trainingsmöglichkeiten einige Kinder dem Handball-Verein noch den Rücken kehren könnten. „Es könnte sein, dass wir das in drei bis fünf Jahren ausbaden müssen, weil dann nicht mehr genug Seniorenspieler da sind“, fürchtet der 51-Jährige.