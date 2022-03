Was es mit dem Schaum auf Allgäuer Seen auf sich hat

Auf der Oberfläche von Oberallgäuer Seen bildet sich zurzeit Schaum. Wie eine Behörde erklärt ist der Schaum nicht immer vom Menschen gemacht.

21.03.2022 | Stand: 18:19 Uhr

Auf Oberallgäuer Seen entdecken aufmerksame Spaziergänger derzeit oft Schaum. Weiße oder bräunliche Schaumkronen schwimmen auf der Oberfläche von Bächen oder Seen. Meist wurde der Schaum jedoch nicht vom Menschen gemacht.

Schaum auf den Seen hat meist eine natürliche Ursache

Eine mögliche Gefahr hänge von der Ursache der Schaumbildung ab, sagt Piet Linde vom Wasserwirtschaftsamt Kempten. Ob man in den Seen baden könne, beurteilten grundsätzlich die Gesundheitsämter. Laut einer Mitteilung des Wasserwirtschaftsamts entsteht Schaum beispielsweise, wenn Wasser viel organisches Material wie Holz oder Laub mitträgt und sich dieses zersetzt. Besonders häufig komme das Phänomen im Herbst vor, wenn die Blätter fallen, aber auch im Frühjahr zur Zeit der Schneeschmelze. Doch das sind nicht die einzigen Ursachen. Starker Regen spüle in Gewässer in der Nähe von Mooren häufig sogenannte Huminstoffe ein. Dabei handele es sich um chemische Verbindungen aus abgestorbenen Lebewesen. Auch Wasserpflanzen und Algen könnten schaumbildende Eiweißstoffe abgeben.

Wenn der Schaum vom Menschen gemacht ist: Ursache oft Fäkalien

Allerdings gebe es auch Ursachen, die auf den Menschen zurückzuführen sind: Das sei der Fall, wenn zum Beispiel Fäkalien aus der Kanalisation oder von landwirtschaftlich genutzten Flächen in die Gewässer gelangen.

Woran lässt sich erkennen, ob der Schaum natürlich entstanden ist oder nicht? Laut Wasserwirtschaftsamt ist natürlicher Schaum meist weiß bis bräunlich gefärbt und enthält kleine Stücke von Pflanzenresten und Insekten. Zudem rieche er oft nach Fisch oder Erde. Ein einfacher Test: Füllt man den Schaum in eine Flasche, zerfällt er und lässt sich auch durch Schütteln nicht neu erzeugen. Der Schaum, der vom Menschen verursacht wurde, zum Beispiel durch Shampoo oder Seife, bildet sich aufgrund von Tensiden neu. Er riecht meist nach Parfüm oder Waschmittel. Schaum, der durch Gülle oder Fäkalien der Kanalisation entstanden ist, riecht dementsprechend und ist leicht identifizierbar.

Im Zweifelsfall können Bürger die Polizei rufen

Falls unklar ist, ob eine Verunreinigung in einem See, Fluss oder Bach gefährlich ist, können Bürger die örtliche Polizei verständigen. Die Einsatzkräfte kümmern sich anschließend um die Ermittlungen.

