Schlager-Nacht: Die Lamas bereiten ihren Fans in Sonthofen ein Fest

Fröhliche Stimmung herrscht bei der Party mit dem Duo Batti und Piero Lama im Sonthofer Eisstadion. Was die Sonthofer Brüder ihren Zuschauern alles bieten.

07.08.2021 | Stand: 05:30 Uhr

Winterjacke und Kuscheldecke waren nicht lange im Einsatz. Nach den ersten Takten Italo-Hits hatten Batti und Piero Lama die Seelen wohlig gewärmt, die Party-People in Sonthofens Eisstadion in Schwung gebracht. Die Stimmung stark und fröhlich wie in einem vollen Festzelt, laut wie bei einem spannenden Derby.

Zum Abheben

„Volare“ tönt es vielstimmig durch die Arena, zum Abheben ist es nicht wenigen der vorwiegend weiblichen Gäste zu Mute. Endlich mal wieder Live-Musik genießen, für das weithin bekannte Schlager-Duo aus der Alpenstadt und seine Fans, die bis aus dem Unterallgäu angereist waren, ein wahres Fest. Sonthofen Kreativ hat die Musiknacht möglich gemacht, corona-korrekt für 200 Musikbegeisterte. Und den Eintritt spendiert.

"Amadeus" rockt

Das italienische Brüderpaar legt sich mächtig ins Zeug: Non-Stop animiert die „Sweet Caroline“ zum Mitsingen, rockt „Amadeus“, geht „Bella ciao“ gut über die Lippen und in die Beine. Leidenschaft und Temperament der Lamas springen über, sorgen für riesig Freude, selbst mit Abstand live Musik zu hören, zu feiern: „Oh wie ist das schön“! Christoph Pfister

Das Duo Batti und Piero Lama im Internet.

Die neue Single des Pop-Duos Lamas im Internet: "Sag mir wo".

