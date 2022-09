Die Initiative "Schlossberg Oberstaufen" fordert neue Entwürfe für das umstrittene Hotel, strebt ein Bürgerbegehren an - und erntet Kritik vom Bürgermeister.

07.09.2022 | Stand: 06:14 Uhr

Wer in Oberstaufen und seinen Gemeindeteilen wohnt, hat in den vergangenen Tagen einen Flyer in seinem Briefkasten gefunden – oder wird das noch. Denn die Bürgerinitiative (BI) „Schlossberg Oberstaufen“ verschickte an jeden der 3549 Haushalte in Oberstaufen, Steibis, Thalkirchdorf und Aach einen Flyer für eine Unterschriftenaktion. Mit dieser will die BI ein Bürgerbegehren initiieren, um die vorgestellten Entwürfe für das geplante Schlossberg Resort in Oberstaufen zu verhindern.

