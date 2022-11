Schlüssel-Derby statt Super-Samstag: Das bietet der Sporttag in Sonthofen

Die Sonthofer Handballer erwarten den Rivalen aus Waltenhofen. Der Doppel-Heimspieltag mit Immenstadt muss kurzfristig abgesagt werden, aber ein Bonus wartet.

18.11.2022 | Stand: 12:01 Uhr

Es sollte ein „Super-Samstag“ in Sonthofen werden. Die Handballer des TV Immenstadt und die des TSV Sonthofen wollten erstmals in dieser Spielzeit einen gemeinsamen Doppel-Heimspieltag in der Sonthofer Allgäu-Sporthalle ausrichten. Aufgrund einer kurzfristigen Absage von TVI-Gegner Fürstenfeldbruck wird aus dem „Doppel-Whopper“ zumindest ein kleines Sparprogramm. Um 19 Uhr empfangen die Handballer des TSV Sonthofen den Allgäuer Rivalen TV Waltenhofen in der Bezirksliga. Ungeachtet der Absage der BOL-Partie zwischen dem TVI und Bruck steigt schon um 13.30 Uhr das Bezirksliga-Spitzenspiel zwischen den Frauen des TV Immenstadt und dem TSV Pfronten.

TSV Sonthofen Nach der vierwöchigen Spielpause greift die Mannschaft von Interimstrainer Tom Jögel als Tabellendritter wieder ins Geschehen ein. Das Duell mit dem TVW wird aber nicht nur aufgrund der örtlichen Nähe der Rivalen brisant. Immerhin ist Sonthofen als Dritter mit 6:2 Punkten gleichauf mit Waltenhofen



Aber auch Kader ist inzwischen wieder so breit aufgestellt, dass man beim TSV mit voller Besetzung auflaufen kann. Mit Dominik Spettel ist ein weiterer Spieler wieder ins Training eingestiegen, Kresimir Milosevic arbeitet an seinem Comeback und Linksaußen Fabian Hofmann macht Fortschritte. Dabei waren die Sonthofer doch mit etlichen personellen Fragezeichen in die Saison gestartet. Mittlerweile scheint sich allerdings ein Kern gefunden zu haben, der auch durchaus zufriedenstellende Leistungen geliefert hat – allen vor allen in den deutlichen Heimsiegen gegen Weßling (36:22) und Biessenhofen (38:21).



„Da hat vieles gepasst, zwar gegen deutlich schwächere Gegner, aber das gibt Selbstvertrauen“, sagt Lakotta. „Auch in den Auswärtspartien haben wir uns gut geschlagen. In Unterpfaffenhofen darf man verlieren. Aber wir wissen, wozu Waltenhofen in der Lage ist.“ Der Samstagsgegner hat beispielsweise Germering in dessen Halle geschlagen. Grundlage dafür war die Abwehr, die heraussticht: Lediglich 81 Gegentore sind Liga-Bestwert. Sonthofens Torhüter Alex Gladyschew nimmt die Defensive der Sonthofer deshalb in die Pflicht: „Wir müssen stabil stehen. Wir haben die zweitbeste Abwehr. Das müssen wir beweisen.“ In der vergangenen Saison sind die Duelle mit je einem Tor Differenz entschieden worden.

TV Immenstadt Nach dem furiosen Sieg am vergangenen Wochenende gegen die zweite Mannschaft des TSV Ottobeuren wollten die „Grünen“ von Trainer Mihaly More den Schwung in der Bezirksoberliga auch gegen den TuS Fürstenfeldbruck mitnehmen. Allerdings leidet offenbar nicht nur der TVI unter chronischem Spielermangel, auch die „Brucker“ haben massive Probleme, regelmäßig eine spielfähige Mannschaft zu stellen. So musste das Team aus dem Münchener Umland bereits drei Spiele verlegen lassen – wie auch das anstehende am Samstag. „Es ist schade, dass wir nicht spielen können. Wir hätten die gute Stimmung nach dem Spiel gegen Ottobeuren gerne mitgenommen“, sagt More. So muss sich der TVI bis kommenden Freitag gedulden. Dann kommt die SG Kaufbeuren/Neugablonz zum Derby ab 20.15 Uhr nach Immenstadt.