"Schmerzhaft und aufregend": So erlebte der Allgäuer MTB-Shootingstar seine Premieren-Saison

Der Oberstdorfer Vincent Beckmann blickt auf eine bewegte Weltcup-Saison zurück. Warum der 23-Jährige nun von Rennen in den USA träumt.

18.11.2021 | Stand: 11:29 Uhr

Aufregend, schmerzhaft und doch unglaublich schön. Die Bilanz des Oberstdorfer Mountainbikers Vincent Beckmann im Rückblick auf seine erste Saison im Nationaltrikot fällt vielfältig aus. Der 23-jährige Shootingstar feierte im Frühjahr überraschend seine Weltcup-Premiere (wir berichteten) und rechnete auch danach nicht damit, dass noch weitere Einsätze folgen sollten. Schließlich stand diese erste Saison für ihn persönlich in erster Linie unter dem Vorzeichen, seinen „Traum leben zu dürfen“.

Doch nach dem Debüt im österreichischen Leogang (105. Platz) und dem zweiten Einsatz im französischen Les Gets (98.) folgte noch ein Auftritt im Schweizer Lenzerheide (95.). Nach der familiären Unterstützung beim Auftakt und den extremen Wetterbedingungen auf schlammiger Strecke und bei kalter Witterung in Frankreich, war das Rennen in der Schweiz für den 23-Jährigen ein besonderes Erlebnis: „Am Anfang war es wie sterben, weil das Tempo so extrem hoch war, und am Ende war es ein Gefühl wie fliegen. Also, irgendwie schmerzhaft und aufregend“, beschreibt Beckmann. „Für mich ist es noch schwer, in einem Rennen mitzuhalten, in dem das Tempo von der Weltspitze bestimmt wird.“

Beckmann: Gänsehaut bei den Kindern an der Strecke

Dennoch sei er zufrieden über die Steigerung, die er in Lenzerheide erfahren hat – vor allem über die Art, wie die Schweizer Zuschauer ihm begegnet sind. „Als ich siebenjährige Kinder an der Strecke bemerkt habe, die mir „Hopp Deutschland“ zugerufen haben, hatte ich eine Gänsehaut“, erzählt Beckmann. Bewegende Momente, wie diese, lassen ihn die zwei schmerzhaften Stürze vergessen, die der junge Mountainbiker verkraften musste.

So bleibt am Ende der ersten Weltcup-Saison ein positives Fazit: „Für mich ist es ein so großer Schritt, dass ich in der höchsten Liga dabei sein darf“, sagt Vincent Beckmann. „Es ging mir 2021 nur darum, dabei zu sein und zu lernen.“ Sein weiteres sportliches Ziel macht er auch nicht von konkreten Platzierungen abhängig, Beckmann will sich Schritt für Schritt verbessern und den Abstand nach vorne zur Weltspitze weiter verkürzen.

Positive Überraschungen gab es für den Fahrer des „Teams DDMC Güldenmoor“ auch in der Bundesliga. Allerdings musste sich der Wahl-Allgäuer pandemiebedingt sportlich neu orientieren. Sein Plan war ursprünglich darauf ausgerichtet, sich auf Marathondistanzen zu fokussieren, diese Rennen fanden zu Saisonbeginn allerdings hauptsächlich im Ausland statt.

Da wegen der Pandemie der gesamte Terminkalender auf wackligen Beinen stand, entschied sich der 23-Jährige kurzerhand dazu, die fixen Rennen zu fahren – und das waren anfangs in erster Linie Cross-Country-Wettkämpfe. So verlegte er seinen Fokus kurzerhand darauf – mit Erfolg. Bei den Platzierungen ging es stetig bergauf: Nachdem er im ersten nationalen Rennen auf Rang 98 landete, wurde es zum Abschluss Rang 13. Sein Erfolgsgeheimnis hat Beckmann schnell auf den Punkt gebracht. „Der Beginn des strukturierten Trainings mit meinem Heim-Trainer Jörg Redeker war der Wendepunkt“, sagt Beckmann. Was den Aufwand anbelangt, so sei sein Training durchaus mit dem eines Profis vergleichbar, nur was den Umfang betrifft, noch nicht. Schließlich ist der 23-Jährige auch noch berufstätig und ist somit zeitlich limitiert. Sport und Job unter einen Hut zu bekommen, bringe ihn teilweise an seine Grenzen.

Einsam im straffen Pensum

Vor allem so weit entfernt von seinem Team das Trainingspensum alleine zu absolvieren, sei nicht immer ganz einfach. „Dazu muss man sich sehr motivieren“, gesteht Beckmann. Nach der ersten Weltcup-Nominierung war das für ihn jedoch kein Problem. „Ich bin bei 15 Grad im Dauerregen auf die Seealpe hoch und habe komplett ausgeblendet, dass es nass ist und dass ich alleine bin. Wenn ich den Effekt des Trainings sehe, bin ich happy“, sagt Beckmann.

Zudem ist seine neue Heimat der Faktor X. Im Allgäu fühlt sich der 23-Jährige wohl, ist dankbar, eine Region als Basislager zu haben, die ihm jeden Tag die richtigen Trainingsbedingungen liefert. Seinen ursprünglichen Wunsch, viele tolle Orte auf der Welt kennenzulernen, konnte Vincent Beckmann bisher erst bedingt umsetzen, er hofft aber weiter. Denn sein großer Traum ist es, Weltcups in der USA und in Kanada zu fahren. Für die Finanzierung müsste sich allerdings noch der ein oder andere Sponsor finden. „Aus dem Grund über den großen Teich zu fliegen, wäre richtig cool“, sagt der Shootingstar.

Ein Erlebnis, von dem er bestimmt noch seinen Enkeln erzählen werde, hatte Vincent Beckmann allerdings schon. Vor seinem Weltcup-Einsatz in Lenzerheide war er als Zuschauer bei der Mountainbike-WM im italienischen Val di Sole und hatte daher eine recht lange Anreise. Abends entschloss er sich kurzerhand auf einem Parkplatz zu halten, legte eine Matratze aufs Autodach und schlief dort mit einem etwas mulmigen Gefühl ein. Anstatt einer Anzeige oder Beschwerde wurde er am Morgen von dem italienischen Besitzer des angrenzenden Cafés mit Croissant und Kaffee willkommen geheißen. Eine der aufregenden Seiten.