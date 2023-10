Kommt da etwa schon der Winter? - Es schneit im Allgäu

Der Winter im Allgäu ist nah. Das macht der Neuschnee in den Alpen in der Nacht auf Dienstag und am Vormittag klar. Kommt da in den nächsten Tagen noch mehr?

31.10.2023 | Stand: 10:58 Uhr

Der Oktober geht zu Ende - und er verabschiedet sich im Allgäu mit Schneefall. Zumindest in den hohen Lagen herrscht am Dienstagmorgen teils dichtes Schneetreiben. Das zeigen die Live-Webcams der Oberstdorf-Kleinwalsertal-Bergbahnen. Viel ist durch das Schneetreiben und die dicken Nebelschwaden nicht zu erkennen. Aber es ist klar ersichtlich: Die Hänge sind weiß.

Viel Schnee ist allerdings in der Nacht und am Dienstagmorgen nicht gefallen. Es sind nur wenige Zentimeter Neuschnee. Im Laufe des Tages wird der Schneefall schwächer und geht gegen Nachmittag in Schneeschauer über, berichtet der Online-Wetterdienst Schneehoehen.de.

Auch auf dem Gipfel des Nebelhorns hat es in der Nacht auf Dienstag und im Laufe des Vormittags geschneit. Bild: Live-Webcam, Oberstdorf-Kleinwalsertal-Bergbahnen (Screenshot)

Die Schneefallgrenze lag in der Nacht unter 1500 Metern, tagsüber verschiebt sie sich auf über 1600 Meter. Dort können bis zum Abend noch zwischen fünf und zehn Zentimeter Neuschnee fallen, in Staulagen örtlich auch etwas mehr. Auf den Straßen könnte es glatt sein.

Schnee in den Bergen im Allgäu - auch an den kommenden Tagen?

Die Aussichten für die kommenden Tage kündigen noch weiteren Schnee in den hohen Lagen an. An Allerheiligen bleibt es zunächst trocken. Doch am Donnerstag könnten auf Fellhorn, Nebelhorn und Co wieder bis zu 20 Zentimeter Neuschnee hinzukommen. Tagsüber zeigt sich der Niederschlag jedoch meist in Form von Schneeregen. Die Schneefallgrenze liegt tagsüber bei über 2400 Metern, erst gegen Abend sinkt sie auf 1400 Meter.

Auch am Freitag könnte es in den hohen Lagen im Allgäu leichten Schneefall geben, bei Temperaturen knapp unter dem Gefrierpunkt. Laut Schneehoehen.de fällt die Menge an Neuschnee aber eher gering aus - keine fünf Zentimeter sind zu erwarten.

Wetter-Aussichten für das Allgäu am Wochenende

Zum Wochenende wird es wieder etwas heiterer und die Niederschläge lassen nach. Dennoch sind immer wieder weitere Schneeschauer in den Lagen oberhalb von 1500 Metern möglich. Die Temperaturen am Berg halten sich bei knapp unter Null.

Gerade im Herbst ist bei Wanderungen in den Bergen einiges zu beachten. Denn das Wetter kann schnell umschlagen und plötzlicher Schneefall kann überraschen.

