Kaum Schnee in tiefen Lagen: Bäder boomen im Oberallgäu

Vor dem Aquaria und dem Wonnemar bildeten sich in den Ferien teils lange Schlangen. Statt auf die Piste gehen viele lieber ins Hallenbad.

15.01.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Wenn schon nicht Schnee, dann wenigstens Wasser: Die Freizeitbäder Aquaria in Oberstaufen, das Wonnemar in Sonthofen und das Combomare in Kempten freuten sich über den Besucherandrang in den vergangenen Wochen. Im Aquaria waren laut Geschäftsführerin Heidi Köberle allein in den Weihnachtsferien 22.000 Menschen baden.

An drei Tagen sei der Andrang so groß gewesen, dass die maximale Kapazität des Bades ausgelastet war: Keiner durfte mehr rein. Eine Berufspendlerin berichtet, dass sich die Autos, die zum Aquaria abbogen, in den Ferien zum Teil bis zur Bundesstraße zurückgestaut hätten. 700 Menschen dürfen laut Köberle zeitgleich in Aquaria. „Das ist für jeden, der drin ist, angenehmer“, sagt die Geschäftsführerin. Denn vor der Corona-Zeit konnten dort nach Angaben der Geschäftsführerin 800 Personen rein, so viele wie es Schränke gibt.

Doch nicht nur an diesem Jahreswechsel strömten die Leute ins Aquaria. „Die Weihnachtsferien sind immer ganz umsatzstark“, sagt die Geschäftsführerin.

Vor dem Sonthofer Wonnemar reichte die Schlange an Spitzentagen schon morgens bis zum Parkplatz

Zufrieden mit den vergangenen Wochen zeigt sich auch Markus Schelle, Center Manager im Sonthofer Wonnemar: „In der ersten Januar-Woche konnten wir zum Teil mit über 2800 Besuchern am Tag wieder an Erfolge von vor Corona anknüpfen.“ Die Schlange reichte an Spitzentagen schon morgens zum Teil bis zum Parkplatz. Dass diese sich schon so früh gebildet habe, sei sicherlich auch der schlechten Schneelage geschuldet gewesen, da viele Gäste erst gar nicht auf die Piste seien. Laut Schelle haben gerade Familien mit Kindern, die ihren Urlaub in Ferienwohnungen verbringen, kaum Beschäftigungsalternativen im eigenen Domizil. Bäder und Thermen stünden dann hoch im Kurs. Zudem biete das Wonnemar mit dem neu gestalteten und erweiterten Thermalbereich eine beliebte Attraktion, ergänzt Center Manager Schelle: „Die ersten Besucher waren begeistert.“

In Sonthofen dürften auch etliche Gäste aus Oberstdorf geplanscht haben. Dort wird an der neuen Therme gearbeitet. In den Becken sind bereits Bodensprudler, Massagedüsen sowie Zu- und Ablauf montiert, teilen die Kurbetriebe Oberstdorf im Internet mit. Eröffnet werden soll die neue Therme aber erst im Jahr 2024.

Cambomare in Kempten: Gleich zur Öffnung war der Ansturm besonders groß

Auch im Kemptener Cambomare war der Andrang nach Angaben der Stadtverwaltung größer als die Kapazität. „Bis zu 1000 Menschen waren gleichzeitig in Bad und Sauna, das hat auch zu einem Einlassstopp geführt“, sagt Natascha Niebauer, Leiterin der Abteilung Bäder beim Kemptener Kommunalunternehmen. Das Besucheraufkommen vom Wochenende gleiche dem vor Corona. Auffällig sei gewesen, dass der Ansturm gleich zur Öffnung besonders groß war. „Schon vor 10 Uhr sind die Menschen bis auf den Parkplatz angestanden. Diese Schlange müssen wir erst einmal abarbeiten“, schildert Niebauer. Damit das schneller geht, werde an solchen Tagen nur beim Auschecken kassiert.

Um dem Besucherandrang besser Herr zu werden, will das Combomare nach Pfingsten ein neues Kassensystem einführen. Dann könnten Gäste vorab online Tickets kaufen, was vor allem für Menschen mit einer weiteren Anreise sinnvoll sei, erklärt Niebauer. Es soll auch Nachzahlautomaten geben – so falle die Schlange beim Auschecken an der Kasse weg.