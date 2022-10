Schneller Hirsch in neuem Gewand: Diese Neuerung gibt's beim Mittagberglauf

Berglauf-Finale: Samstag steigt der Sturm auf den Mittag. Die knackige Strecke bleibt, ist heuer aber vorgegeben. Auch der Benefiz-Charakter steht im Fokus.

13.10.2022 | Stand: 17:23 Uhr

Das knackige Saisonfinale der Bergläufer präsentiert sich in einem neuen Gewand – der alte Charme aber bleibt. Am kommenden Samstag steigt der „Schnelle Hirsch“ in Immenstadt. Ab 10 Uhr geht’s in der 36. Auflage vom Start an der Talstation der Mittag-Schwebebahn an den Sturm auf den Mittag. Der von den Immenstädter Gipfelstürmern organisierte Berglauf bildet traditionell den Abschluss der Ausdauersport-Saison. Für die diesjährige Auflage hat sich die OK-Mannschaft um den Blaichacher Hannes Manz allerdings einige Änderungen überlegt.

Hannes Manz: "Eine Frage der Sicherheit"

Die Strecke von drei Kilometern und 700 Höhenmetern bleibt wie gehabt: Es geht also für die Starterinnen und Starter auf schnellstem Wege von der Talstation über den Fabrikhang der Mittelstation zum Gipfelkreuz am Mittag. Neu ist, dass es heuer keine freie Streckenwahl mehr gibt – die Strecke ist markiert und vorgegeben. „Wir wollten vor allem dem Sicherheitsgedanken mehr Rechnung tragen“, sagt Manz von den ausrichtenden Immenstädter Gipfelstürmern. „Auf diese Weise haben unsere Streckenposten jederzeit einen Überblick über das Starterfeld und können so besser reagieren. Außerdem hatten wir im Oktober hier schon manchmal Nebel und somit haben nun auch ortsunkundige Athleten keine Probleme mehr, die Strecke zu finden.“

Zudem gibt es in diesem Jahr auch die Möglichkeit der Nachmeldung am Wettkampftag – und das, sogar bis eine Stunde vor dem Start, also bis 9 Uhr. „Somit haben wir topaktuelle Starterlisten und können in den einzelnen Sektionen entsprechend agieren, wenn es Probleme gibt“, sagt Manz.

Wackelt der Streckenrekord von Christoph Wachter?

Der Streckenrekord auf dem äußerst selektiven Kurs liegt bei 23:04 Minuten, 2020 von Christoph Wachter aufgestellt. Der Sieger des Immenstädter Gebirgstrails des damaligen Jahres hatte in Diensten des „Allgäu Outlet Raceteams“ die gesamte Konkurrenz düpiert. Wachter hatte vor zwei Jahren exakt eine Minute Vorsprung auf den zweiten „Racer“, Vorzeige-Bergläufer Marc Dürr (24:04). Damit knackte der Oberallgäuer zudem den 28 Jahre alten Streckenrekord von Konrad Mair, der 1992 noch 24:22 Minuten gebraucht hatte. Wachters Bestzeit wurde auf dem Wanderpreis, dem Hirschgeweih mit allen Siegerzeiten seit 1986, vermerkt. Im vergangenen Jahr gewann der Oberstdorfer Finn Koch (21) erstmals den Schnellen Hirsch mit der Zeit von 25:37 Minuten.

Was bleibt, ist auch der kleine Geldpreis für die schnellste Dame. „Der Lauf eignet sich nicht nur für Spitzensportler, sondern ist ideal, um diese Sportart kennenzulernen“, sagt Manz. „Aber das Stück ist knackig. Voraussetzung sind körperliche Gesundheit – vor allem am Wettkampftag – ausreichendes Training und, dass ärztlicherseits keine Bedenken gegen eine Teilnahme sprechen.“ Die Läufer dürfen den Kurs wie gewohnt auch mit Stöcken absolvieren.

Und auch der Benefiz-Charakter der Veranstaltung bleibt. In den vergangenen beiden Jahren spendeten die Gipfelstürmer das Startgeld an den Verein „Utange – Kinder in Kenia“. Manz, der selbst seit elf Jahren ein Patenkind in Kenia hat, setzt sich mit dem Verein für die Hilfe für bedürftige Kinder in dem ostafrikanischen Land ein. „In diesem Jahr geht das Startgeld an die Bergwacht Immenstadt, die auf professionellem Niveau und in ehrenamtlicher Arbeit an 365 Tagen im Jahr, 24 Stunden am Tag, in Not geratenen Menschen am Berg und im Gelände zu Hilfe kommt“, sagt Hannes Manz. „Das wollen wir auch honorieren.“

Voranmeldungen per Mail an: anmeldung@gipfelstuermer-immenstadt.de