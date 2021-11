Schnelles Internet in Oberstaufen: Marktgemeinde will Ausbau weiter vorantreiben

Die Marktgemeinde Oberstaufen will den Ausbau des schnellen Internets weiter forcieren. Was geplant ist und wie es nun weitergeht.

01.11.2021 | Stand: 17:00 Uhr

Den Breitband-Ausbau will die Marktgemeinde Oberstaufen weiter vorantreiben. Das wurde kürzlich in der Sitzung der Gemeinderäte im Kurhaus deutlich. Dabei beschlossen die Kommunalpolitiker einstimmig, dass die Verwaltung ein Markterkundungsverfahren einleiten soll, um in ein entsprechendes Förderverfahren des Bundes einzusteigen. Man will die Möglichkeit nutzen, den Ausbau mit einem geringen Eigenanteil zu finanzieren.

Josef Ledermann vom gleichnamigen Ingenieurbüro aus Freising erläuterte, dass die Richtlinien für Zuschüsse in diesem Bereich geändert wurden. Dabei geht es um den Ausbau des Glasfasernetzes für bisher nicht erschlossene Gebiete.

Nach einer ersten Berechnung könnten auf die Marktgemeinde Oberstaufen 570 822 Euro zukommen

Bei einem Bundesprogramm läge der Anteil der Kommune lediglich bei zehn Prozent. Mit insgesamt zehn Kommunen im Nachbarlandkreis Lindau hatte bereits eine Informationsveranstaltung seines Ingenieurbüros zu den Themen Glasfaserausbau und Förderung stattgefunden. In Oberstaufen belaufen sich die Baukosten nach einer ersten Berechnung auf 5,05 Millionen Euro bei einer Projektzeit von drei bis vier Jahren, rechnete Ledermann dem Ratsgremium vor. Der Eigenanteil der Kommune liege dann bei 570 822 Euro.

Bevor die Arbeiten starten, muss erst ein Pachtvertrag mit einem Betreiber unterzeichnet sein

Ein Baubeginn könnte im Frühjahr 2023 erfolgen – vielleicht auch schon früher. Der Fachmann betonte allerdings, dass die Arbeiten erst starten könnten, wenn ein Pachtvertrag mit einem Betreiber unterzeichnet sei. Bürgermeister Martin Beckel bezeichnete das Förderprogramm als „interessant und wertvoll“.

