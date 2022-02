Schönegger Käse-Alm eröffnet in Riezlern - Neues Käsegeschäft im Kleinwalsertal

Die Schönegger Käse-Alm eröffnet einen neuen Laden in Riezlern im Kleinwalsertal. Die Milch für den Käse kommt von Bergbauern aus der Gegend.

30.01.2022 | Stand: 07:12 Uhr

Das Kleinwalsertal hat nun auch einen Verkaufsladen der Schönegger Käse-Alm. „Wir freuen uns hier jene Käsespezialitäten anbieten zu können, die aus bester Bergbauern-Heumilch dieser Gegend produziert werden“, sagte Geschäftsführer und Inhaber Sepp Krönauer bei der Eröffnung. Wie das Unternehmen in einer Mitteilung erklärt, liefern schon seit Juli vergangenen Jahres zwölf Milchbauern aus dem Kleinwalsertal ihre Heumilch an die Schönegger Käse-Alm.

Neben einer breiten Palette an Käsesorten aus Bergbauern-Heumilch werden in dem neuen Laden Produkte wie Joghurt, Heumilch und Brotaufstriche, frisches Bauernbrot, Wurst- und Wildspezialitäten sowie unterschiedliche Bauernprodukte, darunter Schnaps oder Eier, angeboten. Zudem gibt es für die Kunden Kaffee und Kuchen oder eine Brotzeit in der Stube. Vier Personen sind in dem Laden beschäftigt.

„Hier wurde schon vor Jahren ein Käseladen betrieben. Ich finde es wunderbar, dass die Räume mit der Eröffnung der Schönegger Käse-Alm wieder im ursprünglichen Sinne genutzt werden“, freute sich Bürgermeister Andi Haid.

Die Schönegger Käse-Alm GmbH mit Sitz in Prem (Oberbayern) hat laut Unternehmen insgesamt 26 regionale Verkaufsläden und beschäftigt 230 Mitarbeiter. Jährlich wird die Firma mit 50 Millionen Kilogramm Milch von 500 Bauernfamilien aus dem Allgäu, dem Bregenzerwald, dem Kleinwalsertal, dem Großen Walsertal und Tirol beliefert. Der Umsatz liegt bei 60 Millionen Euro im Jahr.

