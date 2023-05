Von wegen unberührte Natur: Warum der Schrecksee ein Stausee ist

100 Jahre gibt das E-Werk Hindelang mit dem Kraftwerk Auele. Bei der Jubiläumsfeier blicken Verantwortliche zurück in die 50er Jahre, als am See gebaut wurde.

06.05.2023 | Stand: 05:55 Uhr

Für viele Bergbegeisterte ist der Schrecksee ein Traum von unberührter Natur. Doch weit gefehlt: Der Schrecksee ist seit 70 Jahren aufgestaut als wichtige Wasserreserve für das Kraftwerk Auele des Elektrizitätswerks (EW) Hindelang. Die Gründungsväter dieser Energiegenossenschaft taten sich 1923 zusammen, um die Elektrifizierung des Ostrachtals voranzubringen. Mit Erfolg und auf Dauer: Im Kurhaus blickten die heute Verantwortlichen zurück auf die Anfänge der Genossenschaft.

48 Genossen gründeten das EW Hindelang

Gründungsdatum war der 1. Mai, sagte Geschäftsführer Andreas Klär. 48 Genossen waren dabei. Heute sind es 310. Die Gemeinde Bad Hindelang ist der größte Anteilseigner, besitzt 15 Prozent (240 Anteile). Michael Haas war der erste Vorstandsvorsitzende. Heute ist es Klaus Benninghoff. Er wies darauf hin, dass für die Errichtung des Kraftwerks Auele kein Geld floss. 10.500 Festmeter Rundholz waren das Zahlungsmittel. „Genug, um 100 Massivholzhäuser zu bauen“, sagte Benninghoff, von Beruf Zimmerermeister und Produzent von Holzhäusern.

Jährlich vier Millionen Kilowattstunden

Das Kraftwerk Auele produziere jährlich vier Millionen Kilowattstunden Strom. Das reicht, „um rechnerisch 1700 Ostrachtaler Haushalte mit Strom zu versorgen“, sagte Klär.

Seit drei Jahren gibt es oberhalb von Hinterstein noch das Kraftwerk Gernbach. Zudem wurde in Zusammenarbeit mit der Wald- und Weidegenossenschaft (WWG) Bad Oberdorf das Kraftwerk NOG in Hinterstein errichtet (2009). In Vorderhindelang, wo der Sitz des EW Hindelang ist, ist auch das Kraftwerk der Ostrach-Kraftwerke GmbH. Daran ist das EW ebenfalls maßgeblich beteiligt, zusammen mit der Marktgemeinde Bad Hindelang, den Weißachtalkraftwerken Oberstaufen und der WWG Vorderhindelang.

Andreas Klär, Geschäftsführer der Elektrizitätswerke Hindelang eG (am Rednerpult) und Klaus Benninghoff, Vorstandsvorsitzender der eG. Bild: Silvia Reich-Recla

Schrecksee im Allgäu ein "menschengemachtes Natur-Schauspiel"

Zurück zum Schrecksee. Der sei ein „,menschengemachtes Naturschauspiel“, sagte Benninghoff. Da ein Probeaufstau 1931 funktionierte, wurde daraufhin ein Schüttdamm errichtet. Der Schrecksee als Wasservorrat war entdeckt, Genehmigungen wurden eingeholt und ein acht Meter hoher Staudamm errichtet – er wurde 1990 nochmals erhöht. Jetzt betrage der Nutzinhalt eine Million Kubikmeter, sagte Klär.

"Bauinspektion" der Gernbachfassung und nach der Inbetriebnahme. Die Bilder stammen aus dem Archiv der EW. Bild: EW Hindelang

Um das Wasser ablassen zu können, sei ein Stollen geschlagen worden, sagte Benninghoff. Dazu waren in den frühen 50er Jahren Gastarbeiter aus Italien da – aber nicht, weil sie billige Arbeitskräfte waren, „sondern weil sie das bergmännische Know-How hatten“, sagte Klär. 1951 allerdings war der Stausee eines Morgens leer. Kurz vor dem Durchbruch zum See brach sich das Wasser den Weg in den Stollen. Glücklicherweise kam niemand zu Schaden, sagte Benninghoff. Damals wie heute läuft das Wasser vom Berg in einen Tagesspeicher. Das sei sinnvoll. Allerdings, so Klär, sei der Speicher etwas zu klein. Wäre er größer, könnte der Strom „bedarfsgerechter verteilt werden“.

Stollen unter dem Schrecksee - Damm wurde vor 70 Jahren dort gebaut

„Das Schreckseewasser ist im Winter eine wichtige Reserve für das Kraftwerk Auele“, ist in der Festschrift zum 100-jährigen Bestehen des EW Hindelang zu lesen. Das Kraftwerk Auele sei auch in der Lage, „aus sich selbst heraus anzufahren“, sagte Klär und nannte das Fachwort „Schwarzstart“. Dabei komme dem Wasserspeicher eine große Bedeutung zu. Bei einem großflächigen Stromausfall (Blackout) könnte das Kraftwerk eine Zeit lang im „Inselbetrieb“ Strom liefern.

Auch PV-Anlagen sind auf den Dächern der Kraftwerke und des Verwaltungsgebäudes. Das EW ist zudem an mehreren Unternehmen beteiligt, unter anderem an einem Windpark in Mecklenburg-Vorpommern. Bis zu 600.000 Euro stecke das EW jährlich in den Unterhalt des Stromnetzes. Das Werk ist für fast 4000 Stromanschlüsse zuständig. Klär rechnet damit, dass sich der Strombedarf von jetzt 21 Millionen Kilowattstunden im Ostrachtal mehr als verdoppeln wird durch die Elektrifizierung der Wärmeversorgung und des Verkehrs. Der Ausbau der E-Ladeinfrastruktur sei ein großes Thema.

Bürgermeisterin, Landrätin und Professor zu Gast

In Grußworten nannte Hindelangs Bürgermeisterin Dr. Sabine Rödel die Gründung des EW eine „Pionierleistung“. Landrätin Indra Baier-Müller hob „die Vision, die heute noch für andere Vorbild sein kann“, hervor.

Professor Henning Austmann von der Hochschule Hannover hatte in seinem Festvortrag einen nachhaltigen Lebensstil angemahnt. Nur eine tief greifende „Systemkorrektur aus der Zivilgesellschaft heraus“ könne eine Wende in der Klimakrise bringen. Er sagte: „Wir können nicht mit der Natur verhandeln.“