Schritt in die Selbständigkeit: „Wer nicht wagt, der nicht gewinnt“

Anna Marz führt zwei Fitnessstudios in Blaichach und Immenstadt. Zudem arbeitet sie im Verkauf der Sennerei in Diepolz. Sie sagt: "Ich scheue keine Arbeit."

„Ich scheue keine Arbeit.“ Das sagt die Frau, die vor einigen Jahren in Krumbach als Reinigungskraft in einem Fitnessstudio arbeitete. Jetzt leitet Anna Marz zwei Fit+-Studios, eines in Immenstadt und ein neu eröffnetes in Blaichach. Ihr Credo: „Wer nicht wagt, der nicht gewinnt.“

Klar habe sie für den Umbau eines Ladens in Blaichach in ein Fitnessstudio einen Kredit aufnehmen müssen. Toiletten und Duschen mussten unter anderem eingebaut, ein neuer, strapazierfähiger Boden verlegt werden. Ihr Lebenspartner habe sie unterstützt – ihr auch Mut gegeben, diesen Schritt zu wagen. Er wohnt in Oberstaufen. Anna Marz seit knapp zwei Jahren auch. Anna Marz war in Krumbach nicht nur als 450-Euro-Reinigungskraft im Fitnessstudio angestellt, sie trainierte dort auch regelmäßig.

Sie meidet Zucker und Weißmehl

Die gebürtige Polin ist eine schlanke Frau, die auf die Ernährung achtet, Zucker und Weißmehl meidet. Die Kräftigung der Muskeln gehört für sie zum gesunden Lebensstil. Als sie sich entschieden hatte, sich selbstständig zu machen, absolvierte sie die Grundlagenausbildung zum Fitnesstrainer. „Sport macht Spaß. Das möchte ich unter die Leute bringen“, sagt Marz.

Was macht sie so sicher, dass die Entscheidung die richtige war? „Ich bin ausgebildete Einzelhandelskauffrau“, sagt die 49-Jährige, „habe sowohl Erfahrung im Verkauf als auch mit Büroarbeiten.“ Das sei ein großer Vorteil. „Ich weiß, wie man kalkuliert und wie man Verträge anbietet.“ Marz betreibt die beiden Fit+-Studios als Franchisenehmerin der „Fit+ Deutschland Master GmbH in Esslingen“. Einen der beiden Geschäftsführer, Björn Krämer, habe sie in Krumbach kennengelernt. Dort sprach sie mit ihm über die Möglichkeit, Franchisenehmerin zu werden. „Dann hat mich dieser Gedanke nicht mehr losgelassen.“

Drei Tage pro Woche als Festangestellte in Diepolz

In Absprache mit Krämer habe sie nach passenden Räumlichkeiten gesucht – und sie in Blaichach in der Sonthofer Straße gefunden. Das bereits bestehende Fit+-Studio in Immenstadt habe sie von ihrem Lizenzgeber auch angeboten bekommen. Nun betreibt Anna Marz zwei Studios und arbeitet noch drei Tage pro Woche im Verkauf in der Sennerei in Diepolz – als Festangestellte. Ihr Arbeitgeber komme ihr dort sehr entgegen.

Am 31. Oktober und am 1. November 2020 seien bis vor Kurzem die einzigen beiden Tage gewesen, an denen das neue Studio in Blaichach offen war. „Es hatte wohl niemand gedacht, dass der Lockdown so lange dauert.“ Marz ist froh, dass sie am 21. Mai in Blaichach (und auch wieder in Immenstadt) starten durfte – wenn auch mit Einschränkungen: „Nur 250 der 390 Quadratmeter im Studio Blaichach dürfen vorerst genutzt werden.“ Viele junge Leute würden Interesse an einer Mitgliedschaft im Fitnessstudio zeigen. Die Fit+-Studios laufen ohne Personal täglich von 6 bis 23 Uhr. Über Kameras kontrolliert Marz, wie die Lage vor Ort ist, beispielsweise, wie viele Leute trainieren. Per QR-Code und Handy können Sportler die Eingangstür öffnen.

„Sprechzeiten“ im Fitnessstudio

Marz kommt regelmäßig in beide Studios. Sie sagt: „Ich denke, ich sollte Präsenz zeigen.“ Sie bietet sowohl in Immenstadt als auch in Blaichach „Sprechzeiten“ an. Dabei gibt sie Trainingstipps. Sie zeigt dann ebenso, wie die Geräte optimal genutzt werden. Fürs Putzen hat sie derzeit übrigens niemanden angestellt. „Das mache ich selber. Manchmal hilft mir dabei auch meine Tochter.“

