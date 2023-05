14-jährige Autistin aus Immenstadt hofft auf einen Avatar - warum sie den wohl nicht bekommt

Annika aus Immenstadt kann wegen ihrer Krankheit nur zweimal wöchentlich in die Schule. Ein Avatar würde der Autistin (14) helfen. Doch es gibt Widerstand.

05.05.2023 | Stand: 07:11 Uhr

Annika Nessler ist Asperger Autistin. Die Autismus-Spektrum-Störung wurde bei der 14-jährigen aus Immenstadt im Allgäu 2020 diagnostiziert und schränkt sie so stark ein, dass sie es maximal zweimal pro Woche in die Schule schafft. „Alles weitere, was die Schule betrifft, artet im Stress aus“, sagt Mutter Maya George. Eigentlich wollte Annika ihre Erkrankung nicht öffentlich machen, doch ihre Mutter sah keinen anderen Weg, damit Annika nicht allzu sehr in der Schule hinterherhinkt. „Unsere Hoffnung war dann ein Avatar“, sagt Maya George.

Der Avatar sitzt stellvertretend für Annika im Unterricht und wird von ihr daheim per Handy oder Tablet gesteuert. Einen solchen Roboter gibt es unter anderem beim Medienzentrum Oberallgäu. Der Avatar könne dort ausgeliehen werden, sagt Doris Sippel, Leiterin des Medienzentrums. „Die meisten Schüler testen den Avatar zuerst.“ Wer zufrieden ist, könne sich ein Exemplar anschaffen. Finanziert werde das Gerät dann etwa über einen Sponsor oder eine Stiftung.

Immenstadt: Vater einer Mitschülerin wehrt sich gegen den Avatar

Annika hatte allerdings nie die Möglichkeit, den Avatar zu testen. „Es scheiterte an der Zustimmung der Eltern“, erzählt ihre Mutter. Vor den Faschingsferien informierten sie die Klassenkameraden über Annikas Erkrankung, anschließend ging ein Schreiben an die Eltern inklusive eines Briefs der Familie mit der Bitte, einen Avatar zu testen. Doch: „Der Vater einer Klassenkameradin wehrt sich dagegen vehement, weil er wohl davon ausgeht, dass die Kinder zu sehr abgelenkt werden.“

Datenschutzrechtliche Gründe gebe es eigentlich keine, sagt Doris Sippel. Nur das Kind habe Zugriff auf den Avatar, zudem dürften weder Screenshots noch Videos gemacht werden. Auch der technische Einsatz sei problemlos. „Es gibt eigentlich keine Nachteile. Der Avatar ist sofort betriebsbereit, mobil und das Kind zuhause kann aktiv mitmachen und ist dadurch sozial besser im Unterricht integriert, als wenn es nur per Video-Konferenz zugeschaltet wäre“, sagt Sippel. Der Kopf des Avatars kann gedreht werden, um auch einen Blick ins Klassenzimmer zu werfen. Ein weiterer Vorteil: Die Lehrer müssen nichts vorbereiten, weil das Kind den kleinen Roboter selbst steuert und Klassenkameraden ihn zum Unterricht tragen.

Gründe, die gegen einen Avatar im Unterricht sprechen, sieht Sippel nicht: „Es gibt Menschen, die sind einfach prinzipiell dagegen. Und es gibt Menschen, die sich beispielsweise nicht informiert haben und denken, da fährt ein Roboter durch das Klassenzimmer. Oft verschwinden Einwände, wenn den Leuten erklärt wird, worum es sich handelt.“ Das sei im Fall von Annika geschehen, von der Schule habe es keine Versäumnisse gegeben.

An 80 Standorten in Bayern werden Avatare eingesetzt

In Bayern werden seit 2019 an mittlerweile über 80 verschiedenen Standorten Avatare aktiv eingesetzt, sagt Sippel. 15 Medienzentren in Bayern verwalten aktuell einen oder mehrere Avatare und verleihen diese an die Schulen in ihrem Einzugsgebiet – so wie auch das Medienzentrum Oberallgäu. Für Kempten sind außerdem drei Avatare vorgesehen, sagt Sippel. Diese seien aber noch nicht geliefert worden.

Wie es für Annika nun weitergeht, weiß ihre Mutter noch nicht. „Wir sind parallel noch dran, dass Annika einen Assistenzhund bekommt und mit ihm in die Schule geht“, sagt George. Doch das stehe noch in den Sternen. Wegen des Avatars hat die Familie den Mobilen Sozialpädagogischen Dienst Autismus aus Kempten hinzugezogen. „Wir hoffen, dass wir von dieser Seite noch etwas Unterstützung bekommen“, sagt George.

