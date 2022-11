Wann das neue Schuhgeschäft im Sonthofer Zentrum eröffnet

Über Monate stand die ehemalige C&A-Filiale in der Fußgängerzone leer. Nun kehrt dort wieder Leben ein. Wann das neue Geschäft dort eröffnet.

29.11.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Das ehemalige C&A-Gebäude in der Sonthofer Innenstadt stand über Monate leer. Unklar war, wie es mit der Immobilie weitergeht. Seit Kurzem steht fest: Der Schuhhandel Kern zieht in die Räume an der Schloßstraße. Die Betreiberfamilie stellte sich nun in einem Pressegespräch vor. Geplant ist, im März 2023 zu eröffnen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.