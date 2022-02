Schulen im Oberallgäu sollen Corona-Kontakte ermitteln

Corna-Virus: Gesundheitsamt stellt Nachverfolgung an Schulen im Oberallgäu und in Kempten ein. Wie es nun weitergeht.

03.02.2022 | Stand: 17:00 Uhr

Das Gesundheitsamt im Landratsamt Oberallgäu wird bei positiven Corona-Fällen unter Schülern künftig keine Kontakte mehr nachverfolgen. Das hat das Landratsamt über die Schulen den Eltern aller Oberallgäuer Schüler mitgeteilt. „Hintergrund ist, dass sich die letzten Tage gezeigt hat, dass gerade in Schulen die Maßnahmen Testen, Maske, Hygiene, Lüften funktionieren“, teilt Landratsamts-Pressesprecherin Franziska Springer mit. Mehrere positive Corona-Fälle in einer Klasse würden meist durch außerschulische Kontakte verursacht.

Coronafälle an Oberallgäuer Schulen: Fast kein Distanzunterricht mehr

Kontaktpersonen würden nun von der Schulen informiert, teilt das Landratsamt mit. Sie sollen dann selbst beobachten, ob sie Anzeichen einer Covid-Erkrankung entwickeln. Wie berichtet, haben Schulleiter nun auch bayernweit die Möglichkeit, besonders betroffene Klassen in den Distanzunterricht zu schicken. Dieser sei früher vom Gesundheitsamt bereits bei zwei positiven Fällen in einer Klasse angeordnet worden, dann bei drei, vier und bei fünf, erinnert Wolfgang Kern, Leiter der Maria-Ward-Schule in Kempten. Jetzt solle die Hälfte der Klasse positiv sein. „Ich verstehe die Eltern, wenn sie sagen: Wir kommen da nicht mehr mit“, sagt Kern.

Positive Tests: Widersprüchliche Vorgaben

Zudem gebe es widersprüchliche Vorgaben zu positiven Schnelltests, stellt Kern fest. Das Kultusministerium fordere die Schulen auf, diese dem Gesundheitsamt mitzuteilen. Die Oberallgäuer Behörde will, dass sie nicht mehr gemeldet werden. Für Blaichachs Schulleiter Marcus Sengenberger sind das gute Nachrichten. Dadurch reduziere sich der Meldeaufwand der Schulen.

Diese Corona-Regeln gelten aktuell im Oberallgäu

Kinderimpfungen im Oberallgäu

Lesen Sie auch

Omikron-Fall an der Berufsschule Kaufbeuren: Haben sich noch mehr Schüler infiziert? Corona im Allgäu

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus dem Oberallgäu informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag im Oberallgäu".