Schullandheim-Betreiber sehen keine Perspektive für den Sommer

Die Häuser haben seit März 2019 fast keine Einnahmen mehr. Die Betreiber befürchten, dass sie erst wieder ab Herbst Schulklassen beherbergen können.

17.01.2021 | Stand: 18:10 Uhr

Gute Nerven brauche es in diesen Zeiten, sagt Elisabeth Strobl. Sie betreibt mit ihrem Mann Gottfried das Schullandheim „Adler“ in Oberstaufen-Wiedemannsdorf. Auch Birgit und Detlef Kleiter, die in ihren Häusern in Immenstadt und Niedersonthofen Schulklassen beherbergen, sprechen aufgrund der Corona-Pandemie von „einer sehr schwierigen Situation“. Allerdings hoffen die drei Betreiber darauf, dass in diesem Jahr wieder ein Stück Normalität einkehrt. Ihnen macht allerdings die Ungewissheit große Sorgen.