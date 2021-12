Schulzentrum Immenstadt investiert 800.000 Euro in Glasfaser und neue Technik

Die Stadt investiert nächstes Jahr über 800.000 Euro in Glasfaser und neue Technik für einen zeitgemäßen Internetzugang in Gymnasium und Realschule.

Im Schulzentrum von Immenstadt soll das Netzwerk ausgebaut werden, damit Schüler und Lehrer künftig leichter über WLAN ins Internet kommen. Derzeit bestehen dort nur 34 WLAN-Zugangspunkte und eine Kupfer-Verkabelung. „Das ist für das große Gebäude viel zu wenig“, sagt Martin Aichele, der bei der Stadt für die Informationstechnologie zuständig ist. Deshalb sollen nächstes Jahr 822.000 Euro für einen Glasfaser-Anschluss ausgegeben werden, um das Schulzentrum auf den neuesten digitalen Stand zu bringen. Das beschloss der Stadträte einstimmig.

Nur eine „Grundabdeckung“ gebe es aktuell im Schulzentrum für das Gymnasium und die Staatliche Realschule. Bei zusammen knapp 900 Schülern und über 100 Lehrern führe das ständig zu einer Überlastung des Netzes, erläuterte Aichele. Über 80 Prozent aller Versuche, ins Internet zu gelangen, würden beim ersten Mal nicht funktionieren. Neue Geräte könnten zum Teil nur noch mit „behelfsmäßigen Lösungen“ ans Netzwerk angeschlossen werden.

Schulzentrum von Immenstadt investiert in besseres Netz: "Infrastruktur dringend ertüchtigen"

Moderner digitaler Unterricht ist so aber nicht möglich. Von einer Erweiterung des digitalen Unterrichts oder zusätzlichen iPad-Klassen gar nicht zu reden. Deshalb riet der IT-Experte „dringend dazu, die Netzwerkinfrastruktur zu ertüchtigen“. Allerdings brauchte er die Stadträte nicht lange davon zu überzeugen. Alle waren sich darin einig, dass es im Schulzentrum höchste Zeit sei, den Internetzugang zu verbessern: „Eine vernünftige WLAN-Ausstattung ist heute genauso wichtig, wie früher eine gute Schultafel“, hieß es.

So soll in dem Gebäude im neuen Jahr Glasfaser statt der bisherigen Kupferkabel verlegt werden. Damit wird der Zugang zum Netz nicht nur wesentlich schneller. „Das verringert auch enorm die Brandgefahr“, erklärte Bürgermeister Nico Sentner. Außerdem müsste neue Technik installiert werden. Dabei machte Aichele darauf aufmerksam, dass für die Verkabelung in dem Gebäude einiges umgebaut werden müsse: Es gelte, Decken abzuhängen und Mauerdurchbrüche vorzunehmen. „Dann haben wir aber die nächsten zehn Jahre Ruhe“, sagte Sentner.

350.000 Euro staatliche Förderung für Netzausbau

Bei den 822.000 Euro Ausgaben rechnet die Stadt mit einer staatlichen Förderung von 350.000 Euro aus dem Digitalpakt Schule. Um das System in Betrieb zu nehmen, sind außerdem zwei Vollzeitkräfte eine Woche lang beschäftigt.

