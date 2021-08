Gefährliche Wildbäche im Oberallgäu: Verbauungen sollen Ortschaften

Wildbäche sind und bleiben eine Gefahr für Wohngebiete. „Wir sind gefordert zu handeln, wenn Gefahr droht“, sagt der Experte Karl Schindele.

17.08.2021 | Stand: 18:39 Uhr

Wanderer wundern sich über riesige Betonbauwerke, die augenscheinlich einfach in den Hang gesetzt werden. Ein Beispiel dafür ist oberhalb von Bad Hindelang die sogenannte Murfangsperre am Zillenbach. Das kleine Rinnsal am Fuße des Betonkolosses ist kaum auszumachen. Das 1,8-Millionen-Euro-Projekt aus dem Jahr 2014 soll Häuser von Bad Hindelang schützen vor einer Schlammlawine (Mure) und Wassermassen. Beim Unwetter Ende Juli war dieses Bauwerk aber wenig belastet, sagt Karl Schindele, Leiter des Wasserwirtschaftsamts Kempten.