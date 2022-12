Schutzgebiet sollte verkleinert werden, doch jetzt gibt es Streit

Gemeinde Blaichach will keinen Wanderweg für die Neuausweisung sperren, die Forstverwaltung Waldburg/Zeil schon. Die Situation ist verfahren.

26.12.2022 | Stand: 17:00 Uhr

Es gibt keine Einigung zwischen der Gemeinde Blaichach und der Forstverwaltung Waldburg/Zeil beim Wildschutzgebiet Wiesach. Das will die Forstverwaltung verkleinern und ein Wintergatter fürs Rotwild integrieren. Das findet die Gemeinde in Ordnung. Sie lehnt aber die dafür notwendige Sperrung eines Wanderwegs ab. Trotz Vermittlungsversuchen am Landratsamt gab es in diesem Jahr keine Einigung.

Schutzgebiet bleibt vorerst 300 Hektar groß

Die Konsequenz daraus ist: Vorerst bleibt es beim 300 Hektar großen Wildschutzgebiet Wiesach. Das bedeutet nach wie vor: Betreten verboten vom 1. Dezember bis 30. April. In der Vergangenheit hat es deswegen viel Ärger gegeben. Wanderer und Skitourengeher seien vor allem in der Corona-Hochphase 2020 zu Scharen durchgelaufen, sagt der zuständige Revierjäger. 120 Leute seien deshalb angezeigt worden.

Der Jäger sagt: „Das Wild braucht seine Ruhe, aber Wanderer stören es zu allen möglichen Zeiten, auch abends.“ Da seien Winterwanderer, Schneeschuh- oder Skitourengeher dann mit der Stirnlampe unterwegs und scheuchten das Rotwild auf. Das sei ein Rudeltier. „Flüchtet eins, dann flüchten alle“, sagt der Jäger.

"Verbesserung für die Gemeinde"

Blaichachs Rathauschef Christof Endreß sieht in der Verkleinerung des Schutzgebiets auf 57 Hektar insgesamt eine „Verbesserung für die Gemeinde“. So könnte auch „das Konfliktpotenzial zwischen Wanderern und Jägern sinken“. Streitpunkt zwischen Gemeinde und Forstverwaltung Waldburg/Zeil ist aber das ungefähr 800 Meter lange Wegstück von Winkelwies zur Alpe Wiesach. Er ist im bisherigen großen Schutzgebiet Wiesach nicht enthalten. Laut neuem Plan würde der Wanderweg aber im neuen Schutzgebiet sein – und somit über den Winter brach liegen müssen.

Solche Schilder weisen auf das Wildschutzgebiet Wiesach und das Betretungsverbot bis 30. April hin. Bild: Reich-Recla

Der Gemeinderat Blaichach hat deshalb im Sommer in einer Stellungnahme ans Landratsamt die Planung abgelehnt. Der Wanderweg solle außen vor bleiben. Es habe mehrere Vermittlungsversuche am Landratsamt gegeben, allerdings ohne Einigung, sagt Rathauschef Endreß „Eine endgültige Entscheidung wurde vertagt.“

Warum aber verlegt die Forstverwaltung das Wintergatter mit Futterstelle nicht weg vom Weg? Das sei aus Naturschutzgründen nicht genehmigungsfähig, sagt der Revierjäger. Das Gatter liege an der anderen Seite nahe bei einem FFH-Schutzgebiet.

Alter Futterplatz war in einem Wasserschutzgebit

Die neue Futterstelle sei bereits eingerichtet. Auch da gibt es einen Hintergrund: Der alte Futterplatz lag laut Jäger in einem Wasserschutzgebiet – und sollte deshalb verlegt werden. Das Rotwild, das rudelweise an so eine Futterstelle kommt, nehme nicht nur Futter auf, sondern gebe das Verdaute auch wieder ab – auf den Boden. Das könne zu einer „Eutrophierung“ führen, sagt der Revierjäger, also zu einer Überdüngung...

Es sieht nach einer verfahrenen Situation aus. Der Revierjäger sagt, er beschäftige sich schon Jahre mit dem Schutzgebiet und dem Wintergatter. Für ihn ist das ein Politikum geworden, deshalb möchte er in diesem Zusammenhang auch namentlich nicht erwähnt werden.

Hintergrund solch eines Gatters ist: Rotwild richtet im Winter keinen Schaden am Schutzwald an, wenn es im Gatter bleibt und dort Futter bekommt.

