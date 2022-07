Schutzgebiet Wiesach: Rotwild soll im Wintergatter zur Ruhe kommen

Im Schutzgebiet Wiesach bei Gunzesried sind im Winter Menschen bislang aufgefordert worden, draußen zu bleiben. Jetzt gibt es bald eine neue Regelung.

Das Wildschutzgebiet Wiesach im Gunzesrieder Tal darf von Dezember bis April nicht betreten werden. Der Grund: Rotwild soll in Ruhe dort ausharren und an einer Futterstelle fressen können – und nicht die jungen Bäume im Schutzwald anknabbern. Doch das klappt nicht wie gewünscht: Allein im Winter 20/21 gab es 65 Anzeigen, weil Wanderer und Skitourengeher das Wildschutzgebiet betraten. Jetzt haben die Verantwortlichen der Forstverwaltung Waldburg-Zeil einen Plan: Ein Wintergatter für bis zu 100 Tiere soll her – und die Wanderer in den Wintermonaten aussperren.

Das Wildschutzgebiet soll gleichzeitig kleiner werden. Jetzt ist es laut Gemeinde Blaichach 301 Hektar groß. In Zukunft sollen es nur noch 57 sein. Das umzäunte Wintergatter soll 32 Hektar groß werden Das alles wurde kürzlich im Gemeinderat Blaichach bekannt gegeben.

Konfliktpotenzial zwischen Wanderern und Jägern

Rathauschef Christof Endreß sieht in dem Vorhaben eine „Verbesserung für die Gemeinde“. Er meint, es dürfte im Winter weniger Konfliktpotenzial zwischen Wanderern und Jägern geben. Aber der Weg von Winkelwies zur Alpe Wiesach, ein auch im Winter beliebter Weg, wäre dann neu im Schutzgebiet. Das lehnt der Gemeinderat Blaichach in seiner Stellungnahme ans Landratsamt ab. Positiv findet es Endreß, dass die Wanderweg- und Skitourenrouten über das Gebiet der Alpe Ornach künftig nicht mehr in der neuen Schutzgebietsverordnung enthalten sein sollen. Die ursprüngliche Regelung stammt aus dem Jahr 2016.

"Dann schließt man die Tore"

Markus Schwarz ist der zuständige Revierjagdmeister. Er sagt auf Anfrage der Redaktion, es gebe knapp 20 Wintergatter im südlichen Oberallgäu. Die Tiere würden dorthin gelockt, damit sie den Winter über in Ruhe fressen können und keinen Stress bekommen. „Wenn man meint, es sind alle Tiere im Gatter, dann schließt man die Tore.“ Es gebe dann noch „Einsprünge“, also Möglichkeiten für die Tiere, ins Gatter zu kommen. „Rotwild äst alle vier bis sechs Stunden“, sagt Schwarz. Durch Wanderer aber würden die Tiere auch im Winter immer wieder gestört. Damit soll es künftig im Wiesach vorbei sein.

Früher seien die Tiere in den Wintermonaten in die Illerauen gezogen. Aber das sei schon mehr als 100 Jahre nicht mehr möglich: Viele verkehrsreiche Straßen kreuzen den ehemaligen Weg des Rotwilds. Jetzt bleibt es in den Alpen – und wird gefüttert. Hirsche sind Wiederkäuer. Sie fressen Heu oder Silage-Mischungen, als Leckerli auch Zuckerrüben oder Apfeltrester, sagt Schwarz.

