Motorradfahrer schwer verletzt: Freund stoppt Autofahrer

Bei einem Verkehrsunfall nahe Missen-Wilhams wurde ein Motorradfahrer schwer verletzt. Ein Freund von ihm stoppte einen Autofahrer.

04.09.2023 | Stand: 12:05 Uhr

Am Sonntag ist ein Motorradfahrer in Missen-Wilhams im Oberallgäu einem Auto ausgewichen und hat sich dabei schwer verletzt. Wie die Polizei berichtet, waren vier Motorradfahrer von Diepolz in Richtung Börlas unterwegs. Als sich ein Auto aus der entgegenkommenden Richtung näherte und dabei sehr weit in der Mitte der Straße fuhr, musste einer der Motorradfahrer nach rechts ausweichen.

Motorradfahrer nach Unfall in Missen-Wilhams im Krankenhaus

Der 50-Jährige Motorradfahrer konnte zwar einen Zusammenstoß verhindern, stürzte aber und brach sich das Schlüsselbein. Trotzdem hielt der 22-jährige Autofahrer nicht an. Einem der anderen Motorradfahrer gelang es, ihn zu stoppen. Der verletzte Motorradfahrer ließ sich in einem Krankenhaus behandeln. Es entstand ein Schaden von etwa 5.000 Euro.

Jetzt ermittelt die Polizei Immenstadt, ob der Autofahrer sich falsch verhalten hat. Die Beamtinnen und Beamten bitten Zeugen des Motorradunfalls, sich unter 08323/96100 zu melden.

Alle Nachrichten aus Immenstadt und dem Oberallgäu lesen Sie hier.