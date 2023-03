Medaillenflut für die Talentschmiede des TV Immenstadt

Die Schwimmer des TV Immenstadt holen bei den südschwäbischen Meisterschaften 95 Medaillen. Jonas Schneider wird in der Therme in Lindau vierfacher Meister.

Vermutlich gab es solch eine Ausbeute noch nie. Jedenfalls kann sich Birgit Joas, die seit 45 Jahren in der Schwimmabteilung des TV 1860 Immenstadt aktiv ist, nicht an ein solches Ergebnis erinnern. Bei den südschwäbischen Meisterschaften in der neuen Therme in Lindau hatte es die Konkurrenz schwer, gegen die „gelbe Wand“ des TVI anzuschwimmen. Die 21 Immenstädter Athleten „überschwemmten“ sich selbst mit einer wahren Medaillenflut: Insgesamt 95 Mal gab es Edelmetall – 68 Mal in der Jahrgangswertung der Jahrgänge 2004 bis 2015 und 27 Mal in der offenen Wertung.

Die Dominanz war vor allem bei den Männern auffällig: Von neun möglichen Titeln in der offenen Klasse gingen sieben an den TVI: Über 200 Meter Schmetterling und Brust belegten die TVI–Schwimmer Gold, Silber und Bronze, über 200 Meter Rücken sogar die Ränge eins bis fünf.

TV Immenstadt: Jonas Schneider wird vierfacher südschwäbischer Meister

Erfolgreichster Titelsammler war der 15-jährige Jonas Schneider, der sich über die 100 und 200 Meter Rücken und Freistil zum südschwäbischen Meister krönte. Je einen Titel bei den Männern erschwammen außerdem Anton Käser über 200 Meter Brust, Simon Joas über 200 Meter Lagen und Marcus Joas über 200 Meter Schmetterling.

Bei den Frauen avancierte die 13-jährige Ella Seidl in 2:49,09 Minuten zur südschwäbischen Meisterin über 200 Meter Schmetterling. Lisanne Hoffmann holte sich über 200 Meter Brust den Sieg, wo sie als einzige Athletin unter drei Minuten blieb. In der offenen Wertung sicherte sich Vanessa Hoffmann jeweils Bronze über 200 Meter Lagen und 200 Meter Brust, Maximilian Schnalzger wurde Dritter über 200 Meter Schmetterling, ebenso Xaver Käser über 100 Meter Rücken.

In der Jahrgangswertung ungeschlagen blieb Jonas Schneider. Er hatte zwischen sich und den Zweitplatzierten im Jahrgang 2007 je nach Distanz elf bis 32 Sekunden Vorsprung. Ebenfalls eine makellose Bilanz „fünf Starts – fünf Siege“ zeigten Jakob Schneider im Jahrgang 2009, Anton Käser (2008) und Ella Seidl (2010). Viermal südschwäbischer Jahrgangsmeister wurde Xaver Käser. Paul Volland schwamm im Jahrgang 2011 dreimal zu Gold. Jeweils zweimal siegreich waren Moana Schöll (2011) über 100 und 200 Meter Schmetterling und der jüngste TVI-Spross, Tabea Zähringer, erschwamm im Jahrgang 2015 den Titel über 50 Meter Rücken und 25 Meter Schmetterling. Jeweils einen Jahrgangstitel sicherten sich zudem Lisanne Hoffmann (2009) und Ottmar Käser (2011).

Aufs Siegerpodest schwammen auch Selina Hoffmann, die im Jahrgang 2006 viermal Silber gewann und Maximilian Schnalzger mit viermal Silber und einmal Bronze im Jahrgang 2008. Ebenfalls fünf Medaillen, nämlich zweimal Silber und dreimal Bronze, verdiente sich Amelie Müller im Jahrgang 2012. Zweimal Zweite und einmal Dritte wurde Amelie Drost-Perner (2011). Nicola Hengge (2009), die erst zum zweiten Mal auf einem Wettkampf mitschwamm, freute sich über drei Silbermedaillen. Roman Zähringer (2013) erkämpfte sich den Bronzerang über 100 Meter Freistil.

Das glänzende Gesamtergebnis vervollständigten Lovro Drasic und Nadine Willer. Drasic, der weiterhin große Fortschritte macht und in Lindau fünf persönliche Bestzeiten zeigte, platzierte sich im starken Jahrgang 2008 zweimal auf Rang vier. Willer (2003), ursprünglich Leichtathletin, startete erstmals bei einem Wettkampf im Schwimmbecken und zeigte bei ihrem Einstand bereits beachtliche Leistungen über die Brust- und Freistildistanzen.

Positiv vermerkte Betreuerin Christine Zähringer zudem die Tatsache, dass das TVI-Team auch bei diesem Wettkampf ohne Disqualifikation blieb. Die Schwimmer verursachten keine Frühstarts, absolvierten korrekte Wenden und überzeugten durch fehlerfreie Technik, was eine solide Ausbildung voraussetzt.

