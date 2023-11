Schwimmen mit Bergblick im Kleinwalsertal: Infinity-Pool auf dem Hausdach

Das Genuss- und Aktivhotel Sonnenburg in Riezlern hat den ersten Rooftop-Infinity-Pool im Kleinwalsertal eröffnet. Was sich die Hotelchefin davon verspricht.

05.11.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Bergpanorama, frische Bergluft und Schwimmen unter freiem Himmel bei 30 Grad Wassertemperatur - Das können die Gäste des Genuss- und Aktivhotels Sonnenburg im Kleinwalsertal künftig im Infinity-Pool auf dem Hausdach erleben, der jetzt feierlich eröffnet wurde. Die neue Attraktion ist zehn Meter lang, vier Meter breit und 1,35 Meter tief. Für Inhaberin Heike Wohlgenannt, die das Haus seit über 20 Jahren in 3. Generation führt, ist das Schwimmbecken eine perfekte Ergänzung zum "ganzheitlichen Urlauben" in der Sonnenburg. "Voller Genuss und aktiver Erholung durch Bewegung an der frischen Luft" erklärt Wohlgenannt in einer Pressemitteilung. "Der Infinity-Effekt des Pools steht dabei für ihre gesamte Hotelphilosophie."

34 Zimmer und Suiten für die Gäste

In der Sonnenburg finden Gäste in den 34 Zimmern und Suiten modernes Design, kombiniert mit traditionellen Elementen. Kulinarisch setzt das Hotel auf lokale Spezialitäten, kombiniert mit Elementen der internationalen Küche prägen das Aktiv-Frühstücksbuffet, die charmante Mittagskarte oder die Halbpension mit täglich wechselndem 5-Gänge-Menü. Gern auch vegan, vegetarisch oder glutenfrei. Lokale, ausgewählte Produkte sollen die Qualität der Speisen garantiere, erklärt das Hotel. (Lesen Sie auch: Ein Streich von "Verstehen Sie Spaß" schlägt hohe Wellen im Kleinwalsertal)

Massagen Sauna und Ruhebereich im Hotel

Während die Kleinwalsertaler Natur einlädt, die Berge und Täler mit dem E-Bike, wandernd, kletternd oder im Winter auf Skiern zu entdecken, lockt nach einem erlebnisreichen Tag im Freien die Sonnenburg mit ihrem Relax.Spa inklusive Massagen, Saunen und Ruhebereich.

Mit einem neuen Rooftop Infinity Pool haben Gäste noch mehr Möglichkeiten für exklusive Wellness mit Bergpanorama - ob beim Bahnen ziehen unter freiem Himmel mit Blick über das Kleinwalsertal oder beim Relaxen mit Bergkulisse. Auch bei der Einkehr auf der Sonnenterrasse, im Garten, im gemütlichen Restaurant und jeder Menge Raum zum Sein haben Körper und Seele die passende Umgebung, um wieder in Einklang zu kommen.

Hotel im Kleinwalsertal auf 1100 Höhenmetern

Das Genuss- & Aktivhotel Sonnenburg ist ein Vier-STerne-Aktivhotel, das sich im Kleinwalsertal im Ortsteil Schwende auf 1.100 Höhenmetern befindet. Es wurde 1929 als Gasthof eröffnet und wird seit über 20 Jahren von Heike Wohlgenannt in 3. Generation familiengeführt. Modernes Design trifft hier auf traditionelle Elemente, familiäre Atmosphäre, regionale gehobene Genussküche und österreichische Gastfreundschaft. Das Haus hat 34 Gästezimmer, davon fünf Suiten, ein Restaurant, einen Sommergarten, eine Alpinlounge, eine RelaxSpa mit Saunen und Dampfbad - und jetzt einen Dachpool.

