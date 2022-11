Seifriedsberg einsame Spitze: Darum ist das DJK-Tischtennis-Team so erfolgreich

Die DJK Seifriedsberg dominiert die Tischtennis-Bezirksoberliga nach Belieben und festigt die Spitze. Kilian Frei legt eine unglaubliche Leistung hin.

22.11.2022

Sieben Spiele, sieben Siege, souveräner Spitzenreiter. Das Tischtennis-Team der DJK Seifriedsberg marschiert in der Bezirksoberliga weiter vorneweg. Die Oberallgäuer feierten ein perfektes Wochenende: Auswärts gewann die DJK bei Verfolger TTF Günztal mit 7:3. Tags darauf bestätigen die Seifriedsberger ihre bärenstarke Form und bezwangen vor heimischer Kulisse auch den Tabellenvierten Dösingen 7:3. Mit der makellosen Bilanz steht die DJK souverän mit vier Punkten Vorsprung auf Rang zwei an der Spitze.

Kilian Frei dreht dreimal einen 0:2-Rückstand

Erfolgsfaktor waren die Comeback-Qualitäten der Nummer vier, Kilian Frei. In drei seiner vier Einzel drehte er einen 0:2-Satzrückstand in einen 3:2-Sieg und brachte die DJK immer zur entscheidenden Phase auf die Siegerstraße. Beim Spitzenspiel in Günztal schnupperten die DJK’ler in den Doppeln bereits an der Sensation. Während Goell/Alzinger souverän gewannen, mussten die Nummer drei und vier (Mauch/Frei) gegen die TTF-Spitzenspieler antreten. Günztal hatte ihr Top-Doppel auf zwei aufgestellt, um Seifriedsberg zu überraschen. Mauch/Frei ließen sich jedoch nicht beeindrucken, führten mit 2:0, mussten sich letztlich aber doch im Entscheidungssatz geschlagen geben.

In den Einzeln blieb es zunächst ausgeglichen. Alzinger unterlag der Günztaler Nummer eins in vier Sätzen, Goell zitterte nur kurz: In einem heiß umkämpften Spiel sicherte er der DJK durch seinen Fünf-Satz-Sieg den 2:2-Ausgleich. Im „hinteren“ Paarkreuz hatte Mauch beim 3:0-Sieg wenig Mühe und Frei war schnell 0:2 in Rückstand geraten. Durch eine mentale Meisterleistung kämpfte er sich allerdings ins Match zurück und bescherte der DJK durch sein Comeback die erste Führung.

Nico Mauch sichert Sieg gegen Günztal

Beim 4:2 betraten die stärksten Spieler der Liga die Box. Goell fügte dem Günztaler Spitzenspieler die erste Saisonniederlage zu und besorgte mit dem 3:1-Sieg die Vorentscheidung für die DJK. Alzinger fand zwar auch im zweiten Einzel nicht ins Spiel und unterlag erneut 1:3. Mauch aber machte mit seinem zweiten Einzelsieg zum 6:3 „den Sack zu“. Kilian Frei schraubte das Ergebnis in die Höhe und drehte erneut ein 0:2 in einen 3:2-Sieg.

Mit dem Rückenwind dieses Erfolgs gingen die Seifriedsberger selbstbewusst ins zweite Duell gegen Dösingen. Erneut gelang Goell/Alzinger der Sieg im Doppel, während Mauch/Frei mit 0:3 chancenlos blieben. In der ersten Einzelrunde kam die Seifriedsberger Maschinerie aber ins Rollen. Goell gewann sein erstes Einzel glatt. Das erste wichtige „Break“ gelang Sarah Alzinger, die in fünf Sätzen die Dösinger Nummer eins in die Schranken wies. Während Mauch mit einem 3:0-Sieg auf 4:1 stellte, bewies Frei zum dritten Mal in Folge Comeback-Qualitäten.

Wie in den zwei Günztal-Spielen lag er erneut mit 0:2 zurück und wehrte auch noch Matchbälle ab. Frei schien unschlagbar. Zum wiederholten Male „zog er den Kopf aus der Schlinge“ und entschied das Match noch 3:2 für sich. Den Sieg unter „Dach und Fach“ brachte „Mister zuverlässig“ schlechthin: Laurin Goell schloss sein perfektes Wochenende mit einem weiteren 3:1-Sieg ab. Ein wenig Ergebniskosmetik ließen die Gastgeber noch zu: Während Mauch sein 14. Einzel in dieser Saison gewann, ließen Alzinger und Frei die Gegner noch einmal näher rankommen, sodass am Ende ein hochverdienter 7:3-Sieg für die Seifriedsberger zu Buche stand.

Am kommenden Samstag schlagen die Seifriedsberger in Durach zum vorzeitigen Gewinn der Herbstmeisterschaft auf.