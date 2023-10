Seifriedsberger Erfolgsteam feiert nächsten Bigpoint

Das Seifriedsberger Tischtennis-Team gewinnt auch das zweite Landesliga-Spiel und glänzt durch mentale Stärke. Gegen Günztal muss die DJK nur kurz zittern.

10.10.2023 | Stand: 17:08 Uhr

Nach dem ersten Sieg zum Auftakt der Landesliga-Saison gegen den TV Waal (6:4) legte das Tischtennis-Team der DJK Seifriedsberg im zweiten Heimspiel gegen Mitaufsteiger TTF Günztal mit 7:3 nach. Ein wichtiger Sieg für die DJKler gegen den Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt. Dabei glänzten diesmal die Spitzenspieler Laurin Goell und Nico Mauch, die all ihre Einzel und ihre jeweiligen Doppel gewannen.

Nico Mauch: "Euphorie mitgenommen"

„Ein Start, wie man ihn sich als Aufsteiger nur wünschen kann. Uns ist es gelungen, die Euphorie mitzunehmen“, sagte Kapitän Mauch. Die unglaubliche Serie: Seit mehr als 18 Monaten haben die Seifriedsberger kein Liga-Spiel mehr verloren. Dass es auch dieses Mal im hitzigen Derby gegen den langjährigen Rivalen aus dem Unterallgäu geklappt hat, war auch ein wenig Glück. So mussten die Günztaler auf ihre Nummer zwei verzichten. Dadurch hatte sich die Favoritenrolle zwar in Richtung der DJK verschoben, ein enges Spiel erwartete man dennoch.

Und die Gastgeber waren von Beginn an bei der Sache und machten schon in den Doppeln die Pläne der Gäste zunichte. Während Goell und Sarah Alzinger mit dem schwächeren Doppel keine Mühe hatten, „knackten“ Mauch und Kilian Frei das gegnerische Spitzendoppel im fünften Satz und stellten die Weichen früh auf Sieg.

Goell und Mauch gegen sich keine Blöße

Goell hatte nur wenig Mühe und gewann sein Einzel 3:0. Mauch musste gegen den TTF-Spitzenspieler der Unterallgäuer in einem intensiven Match in den Entscheidungssatz. Mauch setzte sich früh ab und verwandelte beim 10:9 den dritten Matchball zur 4:0-Führung für die DJK. Was nach einer Vorentscheidung aussah, wurde noch spannend. Denn die Gäste kämpften sich zurück.

Alzinger und Frei verpassten es, den Deckel draufzumachen und verloren ihre Spiele deutlich mit 1:3 und 0:3. Beim Stand von 2:4 betraten wieder Goell und Mauch die Spielboxen. Doch ausgerechnet bei „Mr. Zuverlässig“, Laurin Goell, lief es im Duell der beiden „Einser“ zunächst nicht. Nach verlorenem ersten Satz lag er auch schon im zweiten 7:10 zurück. Doch dann fand er den „Schalter“, brannte ein Feuerwerk ab, kämpfte sich erfolgreich zurück und unterstrich einmal mehr seine Wichtigkeit für Seifriedsberg.

Mit 11:1 und 11:4 demontierte er seinen Kontrahenten und holte den wichtigen fünften Punkt für die Gastgeber. Nebenan gewann Mauch die ersten beiden Sätze 11:7 und 11:5. Doch die Nummer zwei der DJK ließ nach und verlor die Durchgänge drei und vier. Mauch musste das dritte Mal über die volle Distanz, bewies aber zum dritten Mal mentale Stärke und siegte.

Drei schwere Auswärtspartien warten

In den beiden Einzeln ging es nur noch um die Höhe des Sieges. Alzinger hatte an diesem Tag jedoch kein Matchglück. Sie steigerte ihre Leistung zwar, unterlag aber 2:3. Auf den 7:3-Endstand stellte letztlich die Nummer vier, Kilian Frei, mit seinem 3:1-Sieg.

Damit verschafft sich Seifriedsberg eine gute Ausgangsposition für die kommenden Spiele. Allerdings war das Startprogramm mit Waal und Günztal vermeintlich leicht. Drei Auswärtsspiele im Großraum Augsburg werden eine klare Tendenz vorgeben.