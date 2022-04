Seifriedsberger Sensation: So knackte die DJK Spitzenreiter Seeg

Der 26-jährige Laurin Goell ist mit einer 18:0-Bilanz das Nonplusultra der Oberliga. Seine DJK feiert einen sensationellen Triumph gegen Seeg.

04.04.2022 | Stand: 18:37 Uhr

Es war der erwartet schwere Doppelspieltag für die DJK. Mit dem erwartet harten Programm. Doch die Seifriedsberger Tischtennis-Herren haben sich bravourös geschlagen – und sorgen in der Bezirksoberliga weiter für Furore. Zwar setzte es für die Oberallgäuer beim spielstarken Tabellendritten TSV Schwabmünchen II eine 7:9-Auswärtsniederlage.

Doch nur 24 Stunden später besiegte die Mannschaft um Kapitän Nico Mauch vor heimischer Kulisse den bis dahin noch ungeschlagenen Tabellenführer TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg mit 9:6. Durch die Niederlage in Schwabmünchen haben die Seifriedsberger allerdings so gut wie keine Chance mehr auf den Aufstieg. Der Klassenerhalt ist für die DJK schon lange fix.

Dabei schien es für die Oberallgäuer durchaus auch gegen Schwabmünchen zunächst wie am Schnürchen zu laufen. Nach den Eingangsdoppeln lag die DJK bereits mit 2:1 in Front. Laurin Goell und Nico Mauch schraubten die Führung nach den Einzelspielen sogar auf ein komfortables 4:1 in die Höhe. Besonders überraschend war hierbei der Sieg von Mauch gegen den bis dahin ungeschlagenen Spitzenspieler der Schwabmünchener.

Vier-Stunden-Marathon ohne Happy End

Allerdings fanden die sichtlich überraschten Hausherren nach und nach besser ins Spiel. Durch Niederlagen von Tobias Gall, Kilian Frei und Andreas Ruland mussten die Oberallgäuer den Ausgleich hinnehmen. Obwohl Kennerknecht und die Nummer eins der DJK’ler, Laurin Goell, die Gäste wieder mit 6:4 in Führung brachten, brachen die Seifriedsberger danach ein. Vier Einzelniederlagen in Folge bedeuteten den 6:8-Rückstand. Durch einen Sieg im letzten Einzel wahrte Andreas Ruland allerdings noch die Chance auf einen Punktgewinn.

Beim Stand von 7:8 erhielten die „Underdogs“ aus Seifriedsberg im Duell der Spitzendoppel noch einmal die Chance, zumindest das Remis klarzumachen. Doch Goell/Mauch waren nahezu chancenlos. Lediglich im zweiten Satz konnten die beiden ihre Stärke unter Beweis stellen. Das reichte jedoch nicht mehr aus, um den Gastgebern gefährlich werden zu können. Nach einem Vier-Stunden-Marathon standen die DJKler letzten Endes doch mit leeren Händen da.

Bärenstarke Moral der DJK Seifriedsberg

Davon unbeeindruckt, mit bärenstarker Moral, einem gigantischen Laurin Goell und vor allem mit dem besseren Ende für sich bewältigte die DJK nur 24 Stunden später die Herkulesaufgabe gegen den souveränen Spitzenreiter Seeg. Obwohl einigen Spielern das lange Duell vom Vorabend noch in den Knochen steckte und man sich durch die Pleite aus dem Aufstiegsrennen verabschiedet hatte, gingen die DJK-Akteure fokussiert und bissig in das Heimspiel gegen den Tabellenführer. Nach 1:2-Rückstand aus den Anfangsdoppeln war es erneut das vordere Paarkreuz, Goell und Mauch, das die Einzel gewann und die DJK in Führung brachte (3:2).

Mit den heimischen Fans im Rücken gelang es Seifriedsberg diesmal auch, die Führung zu halten. Mehr noch: Siege von Frei, Michael Kennerknecht und Max Richter schraubten das Ergebnis auf 6:3. Nach weiteren Siegen von Gall und Goell, der am Wochenende mit seinem 18. Sieg im 18. Einzel der Saison erneut seine immens wichtige Rolle unterstrich, hatte Mauch die Möglichkeit den Sack zuzumachen. Doch durch eine Fünf-Satz-Niederlage des Kapitäns wurde es noch einmal spannend. In den zwei nachfolgenden Einzeln verkürzte Seeg noch auf 6:8.

Teenager behält die Nerven

Zum Matchwinner avancierte jedoch der erst 17-jährige Max Richter. Der Jugendspieler der DJK rutschte erst nach der coronabedingten Saisonunterbrechung für Jonas Rauh in die erste Mannschaft. Von Nervosität war beim Teenager jedoch keine Spur. In einem Fünf-Satz-Krimi setzte sich der Youngster durch und war mit seinen beiden Einzelsiegen maßgeblich am Heimsieg beteiligt.

Auch wenn sich die DJK aus dem Fünfer-Rennen um den Aufstieg verabschieden musste, brachte der Heimsieg gegen Seeg mächtig Spannung in die Spitze der Bezirksoberliga. Am Wochenende fallen die letzten Entscheidungen. Hinter dem Spitzenduo Seeg und Durach (jeweils 12:4 Punkte) lauern Schwabmünchen (Dritter, 11:3) und Günztal (10:4). Die DJK ist Fünfter (9:7) und empfängt am Samstag ab 18 Uhr den SV Steinheim (Neunter) zum Abschluss ihrer Premieren-Saison in der Bezirksoberliga.