Mit diesen Werken gewann Ruben Velte einen Staatspreis im Keramikhandwerk

Ruben Velte aus Immenstadt ist Jahrgangsbester im bayerischen Keramikhandwerk. Mit was er seinen Sieger-Schüsselsatz "Nest of Bowls" verzierte.

31.08.2023 | Stand: 13:06 Uhr

An der staatlichen Berufsschule für Keramik in Landshut fand die Freisprechungsfeier der Auszubildenden im Keramikhandwerk statt. Ruben Velte aus Immenstadt, der seine Ausbildung bei Ralf Kretschmann in Illerbeuren absolviert hat, wurde mit dem besten Zeugnis und dem Notenschnitt 1,1 als Jahrgangsbester zum diesjährigen bayerischen Staatspreisträger ernannt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.