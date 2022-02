Seine Leidenschaft hätte er gerne zum Beruf gemacht

Josef Golus lernte Klarinette spielen. Später kam das Saxofon dazu. Er wirkt in vielen Formationen und freut sich jetzt auf „Orgel Surprise“.

Musiker gab es in seinem familiären Umfeld zwar keine, die Liebe zur Musik bekam Josef Golus allerdings von klein auf vermittelt. Heute spielt er in verschiedenen Formationen im Allgäu Saxofon und Klarinette, sein Repertoire ist vielfältig, reicht vom Jazz bis zur Blasmusik.

Gesungen wurde in seinem Elternhaus viel, auch gerne in der Kirche. Seine polnische Heimat bezeichnet der 62-Jährige liebevoll als den Ruhrpott Schlesiens, da alle Männer, auch sein Vater, unter Tage tätig waren. Als Neunjähriger begann er in der dortigen Bergmannskapelle Trommel zu spielen. Dann verkündete ihm der Dirigent, dass er nun Klarinette erlernen dürfe. „Mein Traum als Kind war jedoch, Akkordeon zu spielen, aber wir waren vier Kinder und meine Eltern hatten kein Geld, um mir das zu ermöglichen“, erzählt Golus. So wurde er eben Klarinettist. Unterricht erhielt er allerdings nur die ersten anderthalb Jahre, danach übte er für sich alleine weiter, bis er als 18-Jähriger einen studierten Musiker kennenlernte, der ihn ein wenig unter seine Fittiche nahm.

Klarinette ins Herz geschlossen

Bald hatte er die Klarinette ins Herz geschlossen. Das Instrument sei Teil seines Lebens geworden.“ Lange Zeit übte er vier bis fünf Stunden täglich und hatte nicht nur Spaß am Musizieren, sondern zog daraus Motivation, um noch besser zu werden. „Die Klarinette hat die schönsten Töne“, schwärmt der 62-Jährige. Alles in allem bezeichnet sich der Wahl-Allgäuer mit Stolz als siebzigprozentigen Autodidakten, denn das Spielen, Arrangieren und Notenschreiben hat er sich zum Großteil selbst beigebracht, ebenso wie das Spiel auf dem Saxofon: Josef Golus beherrscht Alt-, Sopran- und Tenorsaxofon. Er nennt das Saxofon lachend „Teufelsinstrument“, da es so facettenreich sei. „Die meisten kennen die scharfen, dreckigen Töne aus dem Jazz, aber die Palette ist wesentlich breiter“, weiß Josef Golus, denn er selbst entlockt seinen Instrumenten in den unterschiedlichsten Stilrichtungen die passenden Töne.

Stolz erzählt der sympathische Musiker, dass er von Klassik, über Unterhaltungsmusik und Big-Band-Sound bis hin zum Hard-Rock jede Art von Musik spielen könne. Das erkennt man auch an den verschiedenen Formationen, in denen er mitwirkt: Oberallgäuer Symphonie Orchester, Martin-Kerber-Big-Band, Polymnia Salonorchester oder Blaskapelle Bühl – da ist er schon seit über 30 Jahren dabei. Viele Jahre lang war Josef Golus auch Mitglied einer Tanzkapelle, mit der er nicht nur deutschlandweit unterwegs war, sondern sogar die Vereinigten Arabischen Emirate bereiste.

„Emotionen hervorrufen“

Neben Klassik liebt der Immenstädter vor allem traditionellen Jazz. „Im Jazz spielen Musiker so, wie sie fühlen; sie können über die Musik ihr Herz ausschütten und beim Publikum Emotionen hervorrufen“, schwärmt Golus, der mit seiner Familie nach Deutschland auswanderte und über einige Zwischenstationen 1990 im Allgäu landete. Oft dachte er im Laufe seines Lebens darüber nach, sein Hobby zum Beruf zu machen und Profimusiker zu werden, den letzten Schritt aber hat er nie gewagt. „Dafür hätte ich weiter lernen und meine Fähigkeiten zu Papier bringen müssen, aber dafür war ich zu feige“, räumt der 62-Jährige selbstkritisch ein. Stattdessen war er 24 Jahre als Pfleger tätig und arbeitet seit knapp drei Jahren als außerklinischer Intensivpfleger. Als sein Glück bezeichnet er dabei die Tatsache, dass er es sowohl im Beruf als auch auf der Bühne mit Menschen zu tun hat, denn der persönliche Kontakt sei ihm „enorm wichtig“.

Über die momentane kulturelle Lage durch die Corona-Pandemie ist er jedoch entsetzt: „Das ist eine absolute Tragödie. Ich habe Angst, dass die Menschen es verlernen, ins Konzert zu gehen. Und – mir fehlt die Bühne“. Für die Zeit nach der Pandemie hat er aber schon musikalische Pläne: „Mein Traum ist es, ein Saxofon-Quartett zu gründen.“ Die Noten habe er bereits parat, passende Musiker zu finden wäre auch nicht schwer, lediglich die unsichere Situation in der Pandemie lege die Umsetzung derzeit noch auf Eis.

Konzert am Sonntag in der Kirche

Zunächst aber freut sich Josef Golus auf das Faschingskonzert „Orgel Surprise“, das am Faschingssonntag, 27. Februar, um 17 Uhr in der Kirche St. Nikolaus in Immenstadt stattfindet. Gemeinsam mit Michael Hanel (Orgel), Martin Kerber (Trompete, Alphorn, Zither), Sebastian Riescher (Saxofon und Akkordeon) und Vincenz Kling (Trompete) erfreut Josef Golus das Publikum mit abwechslungsreichen Melodien.„Wir spielen das, was man sonst nicht in der Kirche spielen darf“, schmunzelt der 62-Jährige und verrät, dass das Programm von Unterhaltungsmusik über Klassik bis Jazz und Klezmer reicht.

