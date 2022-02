Seltene Spinne am Hohen Ifen im Kleinwalsertal entdeckt

Spinnenforscher Dr. Christian Komposch macht einen sensationellen Fund im Kleinwalsertal: Dort lebt eine Spezies des Weberknechts, die es nur im Alpenraum gibt.

Eine kleine Sensation: Der Biologe Dr. Christian Komposch vom Ökoteam Graz entdeckte bei einer Veranstaltung für Spinnen- und Insektenforscher im Kleinwalsertal erstmals in Vorarlberg das „Nördliche Riesenauge“, einen weltweit seltenen Weberknecht. Komposch ist selbstständiger Biologe und Arachnologe (53) und ist für das Ökoteam Graz als Zoologe und Gutachter tätig, außerdem Lehrbeauftragter am Institut für Biologie der Karl-Franzens-Universität Graz und an der FH Kärnten. Bei der Veranstaltung nahmen Forscher des Ökoteams Graz und des naturgeschichtlichen Museums „Inatura“ in Dornbirn teil. Mit Komposch sprach Veronika Krull über seinen Fund.

Warum haben sich Spinnen- und Insektenforscher im Kleinwalsertal getroffen? Wo genau war das?

Christian Komposch: Wir haben das Genom des Menschen sequenziert, nehmen Gesteinsproben von der Marsoberfläche … und wissen im 21. Jahrhundert immer noch nicht, wie viele und welche Tierarten in Österreich leben. Von den geschätzten 54.000 Tierarten unseres Landes sind 82 Prozent Spinnentiere und Insekten. Das Kleinwalsertal ist aufgrund seiner geografischen Lage ein weißer Fleck auf der zoologischen Landkarte. Insektensterben, Artensterben und Klimawandel sind die dunkelsten Wolken, die das Fortbestehen von Homo sapiens gefährden. Die Erforschung unserer Tierwelt von den Ameisen bis zu den Zikaden ist ein Wettlauf gegen die Zeit geworden. Das Basecamp für unsere zoologischen Exkursionen war die Auenhütte in Hirschegg

Warum ist die Entdeckung des „Nördlichen Riesenauges“ so spektakulär?

Komposch: Was an dieser schönen Weberknechtart ist nicht spektakulär? Riesenaugen sind vorzügliche Kletterer, ernähren sich räuberisch von Kleintieren und haben durch ihre großen, hoch oben am Körper thronenden Augen im Gegensatz zu anderen Weberknechten ein sehr gutes Sehvermögen. Dadurch können sie Fressfeinde wie auch sich anpirschende Biologen bereits aus der Distanz erkennen. Als Fluchtreflex huschen sie in eine Felsspalte oder lassen sich zu Boden fallen. Weiter verleiht ihre weiße Färbung mit grauer Sprenkelung den Tieren eine ausgezeichnete Tarnung am Kalkfelsen. Höchst beeindruckend: Die Weibchen können sich ohne Männchen vermehren.

Woher hat der Weberknecht seinen ungewöhnlichen Namen? Wie groß ist er?

Komposch: Nomen ist omen – die beiden schon erwähnten riesigen Augen dieses Weberknechts, die auf einem Augenhügel sitzen, nehmen ein Fünftel des Körpers ein; bei Jungtieren erreicht dieser Wert knapp ein Drittel. Bei einer Körperlänge von fünf Millimetern und einer Spannweite von sieben Zentimetern ist dieser kalkweiße und auf den Felswänden gut getarnte Langbeiner einer der mittelgroßen Weberknechte Vorarlbergs.

Wie haben Sie diesen Weberknecht gefunden? War es nur ein Exemplar?

Komposch: Der Nachweis gelang spät. Nach dreijähriger Kartierungszeit in Vorarlberg mit vergeblicher Suche nach dem Nördlichen Riesenauge war die Freude unbeschreiblich groß, als am letzten Exkursionstag des Camps in schwer zugänglichen, feucht-kühlen und senkrechten Felswänden des Hohen Ifen in 1850 Metern Seehöhe „Megabunus lesserti“ – so der wissenschaftliche Name – entdeckt werden konnte. Insgesamt konnten an diesem Fundort binnen einer Stunde fünf Exemplare gefunden werden. Weitere Forschungen mussten aufgrund einsetzender heftiger Regenfälle abgebrochen werden.

Wie haben Sie den Fund dokumentiert?

Komposch: Mithilfe eines Lupenobjektivs wurden vor Ort Makroaufnahmen dieses Weberknechts angefertigt. Die Entnahme von Belegexemplaren ist die Grundlage für eine seriöse wissenschaftliche Bestimmung, die Eingliederung in eine Arachnidensammlung wird es auch nachfolgenden Generationen noch erlauben, den Körperbau und die Genetik dieser Spezies auch noch in hundert Jahren zu studieren. Der genetische Barcode eines Individuums wird im Rahmen des ABOL-Projekts (Austrian Barcode Of Life) in Kooperation mit der Karl-Franzens-Universität Graz und dem Naturhistorischen Museum Wien analysiert. Veröffentlicht wurde dieser bemerkenswerte Fund in der „Entomologica Austriaca“, der Fachzeitschrift der Österreichischen Entomologischen Gesellschaft.

In welcher Gegend kommt diese Spezies außerdem vor?

Komposch: Fürs Vorarlberg ist dieser Fund der erste und bislang einzige Nachweis. Lohnend wäre eine systematische Bestandserfassung dieses Spinnentiers im Kleinwalsertal; allein die Population am Hohen Ifen dürfte mehrere Hundert bis Tausende Tiere umfassen. Bisher war die Art aus Teilen der Ostalpen Niederösterreichs, der Steiermark, Oberösterreichs, Salzburgs, Kärntens und Tirols bekannt; ein kleiner Teil des Areals liegt im Alpenraum auf deutschem Bundesgebiet. Da dies bereits die weltweite Verbreitung dieser Art ist, wird sie als „Endemit“ klassifiziert. Endemiten sind der exklusive Beitrag Österreichs oder des Alpenraums zur globalen Artenvielfalt und damit die naturschutzfachlich wertvollsten Arten.

Wie wirkt sich der Klimawandel auf die Population aus?

Komposch: Sehr negativ, wahrscheinlich lebensbedrohend. Das „Nördliche Riesenauge“ hat sich im Laufe der Evolution an tiefe Temperaturen, Schnee, Eis und Fröste angepasst, und ihm gelang ein Überleben am vegetationslosen und kargen Fels. Wir können davon ausgehen, dass diese Tiere ein ausgeprägtes Hungervermögen aufweisen. Eines hat diese Spezies allerdings nie gelernt – und wird es in wenigen Jahrzehnten auch nicht lernen können – nämlich bei höheren Temperaturen zu überleben. Sie werden also die ersten Opfer des climate warming sein. Das haben sie mit all den Eiszeitrelikten gemeinsam. Das Traurige daran ist, dass es genau jene Arten sind, die weltweit nur hier bei uns leben – die Endemiten.

Warum ist Spinnenforschung wichtig?

Komposch: Spinnen sind – ob es uns gefällt oder nicht – allgegenwärtig. Sie sind eine elementare Basis unserer Ökosysteme: Als räuberische Organismen ziehen sie – nach einer aktuellen Studie eines Schweizer Arachnologen – jährlich bis zu 700 Millionen Tonnen Mücken, Fliegen und andere Insekten aus dem Verkehr. Es ist das doppelte dessen, was die Menschheit jährlich an Fleisch und Fisch konsumiert. Gäbe es keine Spinnen mehr, würde Homo sapiens wohl nicht mehr lange überleben …

