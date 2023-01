Senior gerät auf B19 in den Gegenverkehr - Auto schleudert von der Straße

Auf der B19 nahe Ofterschwang ist ein 82-jähriger Autofahrer von der Fahrbahn abgekommen und in den Gegenverkehr gekracht. Ein Mann wurde verletzt.

13.01.2023 | Stand: 13:39 Uhr

Bei einem Unfall auf der B19 ist am Donnerstagnachmittag ein 59-jähriger Mann verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, geriet 82-jähriger Autofahrer wegen Sekundenschlafs in den Gegenverkehr und stieß dort frontal mit dem Auto des 59-Jährigen zusammen.

Dabei schleuderte das Auto des Unfallgegners von der Straße und kam erst in der Nähe der Anschlussstelle zum Stehen. Bei dem Unfall wurde der 59-jährige Mann verletzt und durch Ersthelfer an der Unfallstelle bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes versorgt. Der 82-Jährige und seine beiden Beifahrer blieben unverletzt, so die Polizei. Die B 19 war für eine Stunde komplett gesperrt.

