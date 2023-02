Sexuelle Belästigung nach Faschingsumzug - Polizei sucht Zeugen

Im Anschluss an den Faschingsumzug in Wertach ist eine 32-Jährige laut Polizei sexuell belästigt worden.

20.02.2023 | Stand: 12:47 Uhr

In der Nacht von Sonntag auf Montag begaben sich mehrere Feiernde nach dem Faschingsumzug in Wertach auf die Afterparty in die Partyhalle der Faschingsveranstaltung. Dort versuchte ein bislang unbekannter Täter eine körperliche Annäherung bei einer 32-Jährigen, teilt die Polizei mit.

Die 32-Jährige konnte sich anschließend von dem unbekannten Täter entfernen, ohne dass es zu schwerwiegenden Folgen kommen konnte. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Immenstadt melden. Telefonnummer: 08323/96100.

