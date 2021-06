Shootingstar hat Oberwasser: Julian Hoffmann auf dem Weg in die Weltspitze

Mit dem Gewinn des EM-Titels entwächst Julian Hoffmann endgültig seiner Rolle des großen Talents. Der 18-jährige Blaichacher hat eine besondere Gabe.

27.06.2021 | Stand: 19:35 Uhr

Er klopft an bei der Party der Profis. Mit großen Schritten ist der Blaichacher Julian Hoffmann auf dem Weg in die Weltspitze des Segelsports. Durch den grandiosen Gewinn der Goldmedaille bei der U21-Europameisterschaft hat sich der 18-jährige Blaichacher nicht nur seinen ersten Karriere-Traum erfüllt: Der siebenfache deutsche Jugendmeister arbeitete sich durch den EM-Triumph auf dem Revier vor Tivat in Montenegro auch in der offiziellen Weltrangliste der Senioren auf Rang 72 vor. „Das wusste ich gar nicht. Das ist ja unglaublich! Es wird ja ein heißes Rennen mit Buhli“, witzelt Hoffmann, als wir ihn auf die Weltrangliste ansprechen. Sein Idol, der amtierende Weltmeister Philipp Buhl, belegt derzeit Rang 14.

„Im Ernst: Es ist toll, dass ich da auftauche. Aber es ist alleine unfassbar für mich, dass ich den Titel gewonnen habe. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich da vorne gleich eine Medaille abholen kann“, sagt Hoffmann. „Insofern ist das ein unglaublicher Erfolg für mich, international ein Riesending.“ Und ein Fingerzeig an die Konkurrenz.

Julian Hoffmanns Triumph ist keine Überraschung

Immerhin absolvierte Deutschlands Nachwuchs-Segler des Jahres 2018 erst in der abgelaufenen Saison sein erstes komplettes Jahr in der neuen, der größten Bootsklasse, dem Laser Standard. Umso verblüffender ist dieser Erfolg Hoffmanns, weil der Teenager sogar noch ein weiteres Jahr als U21-Junior segeln kann. Völlig überraschend aber war Hoffmanns Sternstunde im Wasser vor Montenegro nicht.

Julian Hoffmann steig durch seinen Triumph bei der U21-Europameisterschaft auf Rang 72 der offiziellen Weltrangliste auf - und das mit erst 18 Jahren. Bild: Thom Touw

„Es hat mir gezeigt, dass ich endlich liefern kann, was ich in den vergangenen Jahren so oft angedeutet habe“, sagt der Athlet vom Segelclub Alpsee-Immenstadt (SCAI). Dabei lief am Anfang der Regatta wenig nach Plan. Hoffmann startete mit Rang 21 denkbar schlecht, lieferte gleich zum Auftakt sein Streichergebnis – rückwirkend betrachtet war das aber ein Schlüsselerlebnis für den späteren Sieg. „Es ist umso härter, wenn man so startet, die Konsequenzen auszublenden und weiterhin mit demselben Selbstvertrauen an den Start zu gehen. Man weiß, dass man sich ab da nichts mehr erlauben kann.“ Und das tat er auch nicht mehr.

"Ich habe gelernt, alle möglichen Folgen auszublenden"

Es folgten zwei Siege, ein dritter Rang, ein achter und ein zweiter – der Weg schien vorgezeichnet. Ab dem sechsten Rennen und dem dritten Rennsieg habe er gewusst, dass „es in eine gute Richtung gehen kann“, sagt Hoffmann. Der 18-Jährige ging als Zweiter in den vorletzten Renntag, eroberte sich dort mit Rang drei die Führung und war bereits Europameister, da am letzten Tag wetterbedingt nicht gesegelt werden konnte. „Ich habe endlich geschafft, alle möglichen Folgen – gute und schlechte – auszublenden und mich auf das zu fokussieren, was ich leisten kann“, freut sich Hoffmann nach dem Triumph über 128 Segler aus 29 Nationen. „Ich habe mir zwischen den Rennen auch Zeit genommen, um an andere Dinge zu denken und dann den Fokus wieder neu zu stellen. Das habe ich gelernt.“

Lesen Sie auch

Europameister-Titel für 18-jährigen Blaichacher Gold für Julian Hoffmann! Oberallgäuer Segler holt EM-Titel in der U21

Mit seinen 18 Jahren wirkt das Segeljuwel reif, reflektiert, ruhig – und das auch, wenn die emotionalen Extreme in beide Richtungen ausschlagen. Das hat ihm auch das Jahr 2017 beigebracht, als Hoffmann ein halbes Jahr nicht segeln konnte, nachdem ihm eine Sehne des Hüftbeuger-Muskels ein zwei mal zwei Zentimeter großes Stück Knochen aus der Wachstumsfuge gerissen hatte. „Es gilt immer, Ruhe zu bewahren. Auch wenn es solche Rückschläge gibt, auch wenn man mal schlecht startet. Man muss immer weitermachen und das Ziel darf sich nicht verändern.“

Bilderstrecke

Sportgala in Sonthofen 2019

1 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 2 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 3 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 4 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 5 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 6 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 7 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 8 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 9 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 10 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 11 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 12 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 13 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 14 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 15 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 16 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 17 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 18 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 19 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 20 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 21 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 22 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 23 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 24 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 25 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 26 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 27 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 28 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 29 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 30 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 31 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 32 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 33 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 34 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 35 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 36 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 37 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 38 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 39 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 40 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 41 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 42 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 43 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 44 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 45 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 46 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 47 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 48 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 49 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 50 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 1 von 50 Sonthofer Sportgala 2019 im Haus Oberallgaeu.Hier: Sportlerin des Jahres Selina Joerg Bild: Dominik Berchtold Sonthofer Sportgala 2019 im Haus Oberallgaeu.Hier: Sportlerin des Jahres Selina Joerg Bild: Dominik Berchtold

Lehrreiche Wochen mit Weltmeister Philipp Buhl

Es erinnert etliches an sein großes Idol, wenn Julian Hoffmann analysiert, bilanziert, reflektiert. Immerhin hat der 18-Jährige schon 2020 mit dem Team ein Trainingslager bei Philipp Buhl absolviert – wohnte in der Folge zwei Wochen beim 31-jährigen Ausnahmesegler in Kiel. Weltmeister, Ex-Weltranglisten-Nummer eins, mehrfacher Weltcup-Sieger – und Mentor. Vor allem die Professionalität, mit der Buhl seine Arbeit strukturiert, die Schärfe, mit der er Fehler analysiert und die Nüchternheit, wie er Erfolge einordnet, imponieren Julian Hoffmann.

„Ich habe viel gelernt, wie man seine Leistung am besten reflektiert und wie man sich nach Rückschlägen oder Erfolgen für Rennen vorbereitet“, sagt Hoffmann. Diese Kernzutat des Erfolgsrezepts hat der Blaichacher mit Feinarbeiten an der Physis über einen „sehr langen und harten Winter“ garniert – und so scheint alles angerichtet für den Angriff des Shootingstars auf die Weltspitze.

„Der Zug nach oben ist schon abgefahren und ich sitze zumindest mal drin. Aber ehrlich gesagt, ist das Profi-Geschäft noch ein gutes Stück weg. Vor allem mit der Gesamtstrukturierung des Alltags“, sagt Hoffmann. Der 18-Jährige besucht das Sportgymnasium in Oberstdorf, das ihm bei Prüfungen und Stundenplang-Gestaltung entgegenkommt. „Vielleicht war der EM-Titel eine Art Sprungbrett für mich. Und natürlich verändern sich dadurch meine Ziele auch wenig“, sagt Julian Hoffmann. „Aber ich bin motivierter, in die Bereiche der Profis hineinzuwachsen. Auch wenn der Weg noch weit ist.“ Aber Julian Hoffmann hat Anlauf genommen.