Shootingstar Sina van Thiel: Das Erfolgsgeheimnis der Mountainbikerin

Die Blaichacherin Sina van Thiel (20) etabliert sich in den Top Ten der U23-Weltcups und besticht durch Konstanz. Aktuell kämpft sie um EM-Medaillen.

07.07.2023 | Stand: 17:51 Uhr

Es läuft gut, verblüffend gut – zumindest aus Sicht von Sina van Thiel. Denn die 20-jährige Mountainbikerin aus Blaichach hat sich früher in der internationalen Spitze etabliert, als sie es selbst für möglich gehalten hatte. „Ich hatte zu Beginn des Jahres das Ziel, dass ich konstant in die Top Ten fahre, weil ein elfter Rang im vergangenen Jahr mein bestes Ergebnis war“, sagt van Thiel. „Ich wollte unbedingt konstant besser fahren. Insofern bin ich überrascht, dass es in diesem Jahr gerade schon so gut läuft.“

Drei fünfte Weltcup-Plätze in Serie

Denn die junge Blaichacherin hat nicht nur die Top-Ten der U23-Weltcups gestürmt, mit den Rängen 8, 8 und zuletzt 5, 5 und 5 bestach van Thiel durch beeindruckende Konstanz. Perfektes Timing könnte man sagen vor einem der beiden Saisonhöhepunkte. Denn die Athletin vom RSC Kempten kämpft dieser Tage bei der U23-Europameisterschaft im portugiesischen Anadia um den größten Erfolg ihrer internationalen Laufbahn.

Und auch hier unterstrich van Thiel beim Auftakt im Short Race – übrigens erneut als Fünfte – ihre bestechende Form. Am Sonntag steigt ihre Paradedisziplin, das Cross-Country-Rennen. Gerade in der olympischen Disziplin zeigte sich van Thiel in den ersten Weltcups der laufenden Saison mehrfach in Lauerstellung – dass sie dreimal in Serie Fünfte bei den Weltcups in Val di Sole und in Leogang wurde, zeige ihr, dass „die Top Drei nicht sehr weit weg sind“.

Gerade die vorletzte Station vor der EM im Salzburgerland sei für sie ein Schlüsselerlebnis gewesen, betont die 20-Jährige. „Beim Short Race in Leogang hat es Klick gemacht. Ich habe einen Schalter umgelegt, als ich gesehen habe, dass ich vorne mitmischen kann“, sagt van Thiel. „Ich habe vielleicht davor nicht so recht daran geglaubt, dass ich das schaffen kann. Nach Rang fünf habe ich aber begonnen, daran zu glauben.“

Van Thiel stürzt in Leogang auf Podestkurs

Daran änderte auch ein Sturz im Cross-Country-Rennen nichts. Van Thiel lag aus ihrer Sicht „etwas überraschend auf Rang zwei und für mich gefühlt sogar etwas zu weit vorne“, sagt die Blaichacherin. Nach einem Überholmanöver der Drittplatzierten verlor die Athletin vom Lexware Team die Konzentration, rutschte mit dem Vorderrad weg und stürzte auf Knie und Ellbogen. Van Thiel musste die verstellte Bremse richten, verlor allerdings nicht mehr als ein paar Sekunden.

„Ich war vor allem auf mich selbst sauer, dass ich damit aus den Top Drei geflogen bin“, sagt van Thiel. „Ich habe aber im gleichen Moment gedacht, dass ich umdenken muss, nicht negativ werden darf. Konzentrationslücken sind durchaus normal, aber ich versuche Wege zu finden, um dem gegenzusteuern. Im Rennen selbst muss man sehen, dass man mit dem Kopf nicht mehr zu dem Sturz zurückkehrt. Das ist aber ein Lernprozess.“

Sina van Thiel: "Im Kopf viel freier geworden"

Und in diesem scheint die amtierende deutsche U23-Meisterin die richtigen Schritte zu gehen. Inzwischen begeht van Thiel die Strecken nicht selten auch mal alleine, um sich Schlüsselstellen detaillierter anzusehen, als das mit den Teamkollegen möglich ist. Und die deutsche Vize-Marathonmeisterin setzt sich selbst weniger unter Druck.

„Ich war in Leogang vom Kopf her freier, habe mir keinen Stress gemacht, dass ich vorne reinfahren muss“, sagt van Thiel. „Sonst habe ich mir immer großen Druck aufgebaut, beispielsweise mitten im Rennen nach schlechten Starts. Das ist heute nicht mehr der Fall. Ich bin freier geworden.“

Mit dieser Herangehensweise will die Sechste der Junioren-WM (2021) und Siebte der U23-EM (2022) bei der EM in Portugal den nächsten Schritt gehen – und das, trotz des naturgemäß gestiegenen Anspruchs.

Formhoch bis zur WM halten

„Es war auch im Short Race zuletzt schon so, dass ich nach einem 15. Rang mehr erwartet hätte - und so wird es bei der EM sicherlich auch werden“, sagt van Thiel. „Aber ich habe kein festes Ergebnis im Kopf. Ich weiß, dass ich es kann und deshalb muss ich mir keinen Stress machen.“ Das hat schließlich auch schon in Leogang funktioniert.

Zuvorderst will die aktuelle Siebte des U23-Gesamtweltcups ihre starke Form konservieren. Denn schon Anfang August steht mit der WM in Schottland das große Highlight der Saison 2023 an. „Darauf arbeite ich hin“, sagt van Thiel. „Insofern will ich mich weiter etablieren, auch bei der EM. Eine Medaille wäre absolut genial. Aber es ist möglich. Ich habe im Weltcup gesehen, dass die Top Drei nicht weit weg sind.“