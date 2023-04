Shootingstars der Szene: So mischt ein Sonthofer Lauf-Team das Oberallgäu auf

Das Allgäu Outlet Raceteam mischt die Ausdauersport-Szene in der Region auf. Teamchef Peter Pulfer über die Anfänge, den Nachwuchs – und darüber, warum Erfolg nicht alles ist.

09.04.2023 | Stand: 17:07 Uhr

Sie mischen die Region mächtig auf. Seit 13 Jahren drücken die Lauf-Asse vom Allgäu Outlet Raceteam dem Ausdauersport im Oberallgäu ihren Stempel auf. Nun schaffen sie einen Unterbau für die Zukunft. Die ambitionierte Sonthofer Mannschaft um Teamchef Peter Pulfer hat neben ihrer „Elite“, dem Team Gold, inzwischen ein weißes, ein pinkes und ein grünes Team für den Nachwuchs. Der Kick-off gelang dem aufstrebenden Team beim Sonthofer Frühlingslauf eindrucksvoll: Ein halbes Dutzend Altersklassensiege und doppelt so viele Podestplätze erlief das AORT zum Auftakt in die Saison.

Peter Pulfer: "Wir wollen Farbe ins Spiel bringen"

Das Event von Axel Reusch war Premiere für das Projekt. „Wir wollen Farbe ins Spiel bringen und treten deshalb in vier Farben auf“, sagt Pulfer (59): „Gold ist die Elite unserer Sportler. Wir wollten sie und ihre Leistungen abheben und zeigen, wie sich dieses Team bis heute entwickelt hat.“

Die Erfolgsgeschichte geht zurück auf 2010 – auf den Marathon-Sieg von Pulfer selbst beim Allgäu Panorama Marathon in Sonthofen. Der 59-Jährige hält noch 13 Jahre später zwei Altersklassenrekorde und liegt mit der Zeit von 3:20:41 Stunden auf Rang 13 der ewigen Bestenliste.

Dem Allgäu Outlet und dem Geschäftsführer Marc Wenz, bei dem er als Elektriker nebenberuflich beschäftigt ist, sei er „immer verbunden gewesen“, erzählt Pulfer. Wenz wiederum war derart angetan vom Erfolg des damals 46-Jährigen, dass er auf die Idee kam, „mehr aus dem losen Sponsoring zu machen. Nach meiner Karriere wollte ich ein Team aus Sportlern, das ich aufbauen kann. Und für mich kam nur Peter als Chef in Frage.“

Erste Pläne für das Raceteam im Herbst 2010

Und so schmiedete man noch im Herbst 2010 erste Pläne. „Wir haben uns umgesehen, wer so in der Sonthofer Region läuft“, erinnert sich Pulfer. „Wer ist geeignet und wer passt dazu?“ Bald formierte sich eine Gruppe um Stefan Stahl, Stefan Lang und Bernd Scheidle – später kamen Alexandra Hagspiel und Karo Eimansberger dazu.

Im Januar 2011 wurden Verträge unterzeichnet, Wenz stellte für das 14-köpfige Team ein Budget von 5000 Euro, übernahm Startgelder, Kleidung und Prämie. Die Mission: „Wir starten bei den Events in der Region und machen uns einen Namen“, sagt Pulfer. Und wie.

Das Raceteam etablierte sich rasch in der Szene – heute dominieren die Athleten Altersklassen, sogar ganze Events.

Beeindruckende Zahlen: Die Siegerliste des AORT

Die imposante Bilanz: Tanja Löwenhagen und Marc Dürr sind deutsche Meister im Skibergsteigen, mit Matthäus Juszczak 2015, Stefan Lang 2016, Michael Zweigart sowie Alex Altmann 2021 stellen sie vier Ultra-Sieger beim APM. Nach Pulfers Marathon-Sieg folgten im Halbmarathon Stefan Kienle 2012, Stefan Stahl 2014, Johannes Hillebrand 2018, 2019, 2020 und Charlotte Heim 2022. Den Hörnerlauf 2018 gewannen Dürr und Altmann. Bei der Walser Trail Challenge gab es 2022 einen Doppelsieg für Zweigart und Chris Walther, Dürr gewann beim Widdersteinlauf 2022 in Streckenrekord und beim Sonthofer Citylauf gab es den Premierensieg.

Eindrucksvolle Erfolge im vergangenen Jahrzehnt, die auf zwei Grundlagen fußen: „Die Harmonie muss passen. Und wir haben immer eine Leitfigur gehabt, die das Team anführt“, sagt Peter Pulfer. „Das war lange Stahl, dann andere, jetzt ist es mein Sohn Simon Pulfer. Sportler, die die anderen mitgeziehen.“ Wie den Nachwuchs.

Denn auch dem hat sich das Raceteam verschrieben. In der Pandemie kamen Wenz und Simon Pulfer auf die Idee, die mit dem goldenen Schriftzug versehene „Elite“ abzuheben. Deshalb gibt es nun den Perspektivkader in Weiß, die Damen in Pink und die Jugend in Grün.

Marc Dürr leitet das "grüne" Nachwuchsteam

Die „grüne Teamleitung“ übernahm Marc Dürr – für den 27-Jährigen Hindelanger eine Herzensangelegenheit. „Wir wollten Peter entlasten und ich habe mich erinnert, wie er mich mit 18 Jahren aufgenommen hat“, sagt Dürr. „Es ist wichtig, dass man jüngere Sportler aufnimmt und sich um sie kümmert.“

Inzwischen betreut der zweimalige deutsche Meister im Skibergsteigen ein halbes Dutzend Teenager. Die Jugendlichen können mit dem gesamten Team im Sommer auf der Bahn trainieren und in den Wintermonaten zum Fitnesstraining dazustoßen. „Es ist immer jemand da, der sich um sie kümmert“, sagt Dürr. „Es ist wichtig, dass der Trainingsgedanke entsteht, sich mit Gleichgesinnten auszupowern.“

"Die Athleten müssen stolz sein"

Mittelfristig sollen die „Grünen“ an die Elite herangeführt werden. „Sie sollen sich in der Gemeinschaft im Sport austoben. Man spürt, dass Kinder eine unglaubliche Eigenmotivation mitbringen“, lobt Dürr. Mit allen Klassen hat das inzwischen auf 40 Athleten angewachsene Allgäu Outlet Raceteam das für Pulfer stemmbare Limit erreicht.

„Die Athleten müssen stolz darauf sein, dass sie für uns laufen. Deshalb müssen wir immer sehen, wer unseren Teamgedanken richtig präsentiert“, sagt Peter Pulfer. „Wenn wir so weiterwachsen würden, müsste man mehrere Gruppen gründen. Ich bin in einem Alter, in dem man langsam überlegt, das Ding abzugeben.“

Bis dahin bleibt noch ein großer Traum. Während Wenz, der großen Wert darauf legt, dass sein AORT den Fokus auf Events in der Region legt, nach wie vor vom Triumph bei der Grüntenstafette träumt, betont der 59-jährige Teamchef: „Es wird wichtig bleiben, dass das Gefüge passt. Es geht nicht nur um Erfolg, sondern um das Team, um Harmonie“, sagt Peter Pulfer und ergänzt mit Blick auf seine Karriere: „Ich persönlich will noch einmal beim APM die Marathon-Distanz laufen.“ Dort, wo alles begann.