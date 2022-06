Junge Leute aus Stuttgart erneuern eine über 200 Jahre alte Natursteinmauer. Sie ist über 700 Meter lang.

Kleinwalsertal Eine jahrhundertealte Natursteinmauer zieht sich über die Alm-Matten des landschaftsprägenden Ifenstocks im Kleinwalsertal. Meist spektakulär am Grat entlang, trennt dieses Kunstwerk die ehemalige Uralpe in die zwei Bregenzerwald-Alpen Ifersgunt und Halden. Errichtet im Jahr 1816 und somit über 200 Jahre alt, schlängelt sich dieses knapp 700 Meter lange Bauwerk über Kanten und Ecken, gut sichtbar an den höchsten Stellen der Bergwiesen entlang. 29 Auszubildende und zwölf Ausbilder aus dem Großraum Stuttgart haben es sich zur Aufgabe gemacht die abgesunkenen Mauerabschnitte im Kleinwalsertal wieder fachgerecht als Trockenmauerwerk aufzusetzen, um das Kulturgut für die Nachwelt zu erhalten.

"Die Mauer hat mich schon immer fasziniert"

„Die Mauer hat mich schon immer fasziniert. Es gibt ja unheimlich viele, die meisten sind teilweise schon komplett überwachsen und verfallen“, erklärt Stefan Kronberger. Er betreut seit beinahe zwanzig Jahren das Arbeitsgebiet rund um die Schwarzwasserhütte des DAV Sektion Schwaben.

Die Natursteinmauer oberhalb des Gerachsattels Bild: Stephan Käufer

„Manche Mauern sind noch ganz gut erhalten, aber diese hier liegt einfach spektakulär, weil sie so hoch ist und sich dem Geländeverlauf anpasst und den Hang hinunterzieht.“ Das Bauwerk, von dem er spricht, liegt auf etwa 1850 Meter Höhe südwestlich des Ifen, oberhalb des Gerachsattels. Über zweihundert Jahre alt und etwa 700 Meter lang ist das Bauwerk (Lesen Sie auch: Weg zum Grüntenhaus von Burgberg aus: Diskussion um die Fahrbahn).

Der Verband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Baden Württemberg unterstützt das Projekt

„Sie sieht irgendwie aus wie die Chinesische Mauer“ ergänzt der Projektkoordinator. „Es ist ein Stück Kulturgeschichte, die mit der alpinen Baukultur zu tun hat“, erläutert Kronenberger. Deshalb wird das Vorhaben finanziell auch vom Landschaftsschutz Kleinwalsertal und von der Initiative Naturvielfalt Vorarlberg unterstützt. Federführend hat der Verband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Baden-Württemberg die komplette Organisation des Projektes übernommen und unterstützt es zudem finanziell.

Baumaterial war damals teurer als Arbeitskraft

Dreieinhalb Fuß breit und vier Fuß hoch, also etwa einen Meter breit und 1,20 Meter hoch, so wurden bereits damals die Dimensionen der Bruchsteinmauern in der alpinen Bergwelt, schriftlich dokumentiert, definiert. „Früher wurden einfach die Steine auf der Weidefläche abgesammelt. Jeder Stein, der weg war, bedeutete gleichzeitig mehr Gras für die Tiere“, berichtet Kronberger weiter. Baumaterial war damals teurer als Arbeitskraft, noch dazu war es reichlich vorhanden.

Durch die Mauern wird verhindert, dass das Vieh die Gras- respektive Weidefläche der jeweils anderen Alpe betritt. Das Gelände hier ist sehr grasig, eignet sich also bestens zur Beweidung. Durch das mörtellose Aufeinandersetzen der Steinbrocken entstehen sehr viele offene Fugen und Hohlräume oder Hohlstellen. So bilden diese wiederum ein eigenes Habitat, einen Lebensraum. Ein weiterer Vorteil gegenüber vermörteltem Mauerwerk, weil so Schlupflöcher für Insekten oder anderes Kleingetier entstehen.

Der Weg zur Mauer führt in Richtung Ifersguntalpe

Das Bauwerk im Kleinwalsertal lässt sich am besten über die Schwarzwasserhütte erreichen. Von hier aus dem Wanderweg in die Richtung Gerachsattel folgen. Dort dann rechts auf die Ifersguntalpe zuhalten. Etwa auf halber Strecke, am Drahtzaun, lässt sich links am Hang das imposante Bauwerk erkennen. Ausrüstung wie feste Bergschuhe und Übung am Berg sind aber unbedingte Voraussetzung für den Aufstieg zu dem eindrucksvollen Bauwerk.

