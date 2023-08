Sie war eine zeitlebens engagierte Unternehmerin

Ingeburg Röhrs aus Sonthofen ist mit 102 Jahren gestorben. Stationen eines langen Lebens.

13.08.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Ingeburg Röhrs, Mitgründerin des Sonthofer Unternehmens Dr. Werner Röhrs GmbH & Co. KG, ist im Alter von 102 Jahren gestorben. Sie wurde am 1. November 1920 als Tochter des bekannten Verlegers Rudolf Rother geboren, der in München ebenfalls im Jahr 1920 den bis heute bedeutenden Bergverlag Rudolf Rother gründete.

Nach Schulzeit und Auslandsaufenthalten arbeitete Ingeburg Röhrs im väterlichen Unternehmen in verschiedenen Abteilungen des Bergverlages und in Hotels, die der passionierte Bergsteiger Rudolf Rother in den schönsten Gebieten der deutschen und österreichischen Alpen gebaut hatte. Sein Ziel war es, dort den „Städtern“ die Berge nahezubringen und die Bergverlags-Skikurse anzubieten. Das ehemalige Hotel „Haus Ingeburg“ in Oberjoch hatte er nach seiner Tochter benannt.

Tochter Konstanze wurde in Quedlinburg geboren

1943 heiratete Ingeburg Rother den Federfabrikanten Dr. Werner Röhrs und folgte diesem nach Magdeburg. 1944 wurde Tochter Konstanze in Quedlinburg geboren. Als im Juni 1945 russische Soldaten nach Abzug der englischen Truppen Magdeburg und Quedlinburg besetzten, beschlossen Ingeburg und Werner Röhrs, die Fabriken in Magdeburg und Quedlinburg aufzugeben und nach Oberjoch zu fliehen, wo das väterliche Hotel „Haus Ingeburg“ stand –wenn auch unter amerikanischer Besatzung.

Die "Süddeutsche Autogen Gesellschaft mbH"

1946 erwarb Werner Röhrs in Blaichach die „Süddeutsche Autogen Gesellschaft mbH“. In Sonthofen baute er, unterstützt von seiner Ehefrau, die Dr. Werner Röhrs KG auf, eine Fabrik zur Herstellung von zunächst Schweißapparaten und Skiliften, später Ventilatorrädern und letztlich wieder, wie zuvor in Magdeburg, hochwertigen technischen Federn. Bis zum Tod von Werner Röhrs 1991 war seine Ehefrau Ingeburg die starke Frau hinter ihm, die ihn in seiner Tätigkeit unterstützte. Sie war zeitlebens Unternehmerin und begleitete die Familienbetriebe interessiert bis zuletzt.

Lesen Sie auch: Trauer um Altenried und Weber