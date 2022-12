Ehepaar aus Bad Hindelang steigt in die Kosmetikproduktion ein

Die Allgäuer Alina (33) und Tobias Gehring (36) sind überzeugt von Jojobaöl. Sie entwickelten ihre eigene Marke „Siebengold“ und verkaufen die Kosmetik online.

11.12.2022 | Stand: 22:46 Uhr

Jojoba ist ein Strauch, der in trockenen Gegenden wie Israel gut gedeiht. Dort schauten sich Alina und Tobias Gehring in einem Urlaub 2019 in einem Kibbuz ein Jojobafeld an und probierten Jojobaöl gleich selber aus. Mit durchschlagendem Erfolg und nachhaltiger Wirkung: Das Paar vertreibt nun online von Vorderhindelang aus eigene Jojoba-Produkte unter dem Markennamen Siebengold.

