Sinnvoll für den Fußball-Nachwuchs? Trainer diskutieren das "3-gegen-3"

Beim DFB-Trainingsdialog am Stützpunkt in Sonthofen wird das „3-gegen-3-Spiel“ diskutiert. Diese Vor- und Nachteile hat diese Variante.

12.10.2023 | Stand: 06:09 Uhr

„Im 3-gegen-3 ist taktisch alles machbar. Die Vorteile sind, dass jeder Einzelne mehr Ballkontakte hat, es bietet eine höhere Wiederholungszahl und ist insgesamt intensiver“, erklärt DFB-Stützpunkttrainer Florian Münch.

Dabei verweist er auf den höheren Spaßfaktor wegen der vielen Ballkontakte, der die Trainer wiederum darauf hoffen lässt, dass inhaltlich mehr hängen bleibt.

Florian Münch stellt das Konzept vor

Im Rahmen des vierten DFB-Trainingsdialogs stellte Münch gemeinsam mit den Stützpunkttrainern Matthias Jörg und Oleg Weber den anwesenden Trainern der umliegenden Klubs am DFB-Stützpunkt in Sonthofen einige 3-gegen-3-Variationen vor und betonte, dass die Trainingsformen auf dem Kleinfeld nicht nur für die unteren Jahrgänge geeignet sind.

Entsprechend dem Alter der Kicker verändern sich lediglich die Schwerpunkte der Einheiten, sagt Münch. Aus diesem Grund entschied sich der DFB um den westbayerischen DFB-Stützpunktkoordinator Christoph Weber auch bewusst für eine Demotrainingseinheit mit den C-Junioren, in der den Betrachtern schnell klar wurde, warum das Konzept unter dem Motto „geschwitzt – gelacht – gelernt“ steht. Da es auf dem kleinen Spielfeld vor allem auch um die Aktivität ohne Ball geht, ist von den Aktiven ständige Bewegung gefordert. Die daraus resultierende hohe Intensität erspart laut Münch die Konditionseinheiten.

Inhaltlich biete das 3-gegen-3 eine Vielzahl an Möglichkeiten und sei nicht nur aufs Abschlusstraining begrenzt, da die Trainer jederzeit eine Situation aus dem großen Spielfeld ableiten und die Aufgabenstellung ins kleine Feld packen können. So biete sich die Möglichkeit intensiv am Flügelspiel zu arbeiten oder im Spiel auf ein Tor die Umschaltbewegung zu generieren.

Matthias Jörg: "Sehe die Mega-Entwicklung"

Umgesetzt werden diese Trainingsformen momentan noch nicht überall. Münch bedauert, dass einige Trainer noch nicht eingesehen haben, welchen Nutzen sie daraus für jede Altersstufe ziehen könnten. „Ein Trainer muss checken, dass er in dem Bereich ranmuss, um seinen Spielern das taktische Grundverständnis beizubringen“, betont Münch. Ohne eine entsprechende Ausbildung hätten Kicker bereits im oberen Juniorenbereich keine Chance, höherklassig zu spielen.

Zu den Skeptikern des 3-gegen-3 zählte anfangs auch der Bambini-Coach des TSV Fischen, Matthias Jörg. Wie er heute einräumt, hinterfragte er den Sinn der Spielform, weil er sie selbst nie praktiziert hat. „Jetzt spiele ich das ganz viel mit meinen und sehe die Mega-Entwicklung.“ A-Junioren-Coach des 1. FC Sonthofen, Dennis Marquardt, war hingegen schon immer „verliebt“ in das Kleinfeld.

„Das bringt viel Bewegung und die Jungs müssen viele Entscheidungen treffen, das prägt sich auf der Festplatte ein“, sagt Marquardt. Gleichzeitig verweist er auf andere Nationen wie Belgien, Frankreich und England, wo es schon seit Jahren praktiziert wird. „Wir laufen in Deutschland hinterher“, sagt er.

Diskussion über Abschaffung der Platzierungen

Nach dem offiziellen Teil diskutierten einige Trainer noch über die geplante Abschaffung der Platzierungen im unteren Juniorenbereich. „Das tut der Entwicklung der Kinder nicht gut. Die wollen wissen, welchen Platz sie belegt haben und brauchen ihr Lob dafür“, bekräftigt Jörg. Der momentan vereinslose C-Trainer Erhan Erden sieht derweil durch den damit erhofften Wegfall eines Platzierungsdenkens durchaus Vorteile:

„Gerade bei den Bambini muss man sich vor Helikopter-Eltern schützen.“ Obwohl Marquardt ab der E-Jugend für eine durchgehende Platzierung plädiert, stimmt er Erden zu. Beide Trainer sehen dadurch auch eine größere Flexibilität für die Trainer bei der Frage, auf welcher Position sie welchen Spieler einsetzen. Für den kurzfristigen Erfolg würden sonst teils Kinder „verheizt“ werden, so der einhellige Tenor.

Florian Münch wünscht sich von Eltern und Trainern weiterreichendes Denken. „Vor allem als Trainer musst du perspektivisch denken und ausbilden“, betont er und gibt zu bedenken, dass man mit kurzfristigem Erfolgsdenken den Kindern nichts Gutes tue.