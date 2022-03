Österreich lockert in allen Bereichen: Keine Maske mehr im Skigebiet

Die 3G-Regelung entfällt an Skiliften im Jungholz. Masken müssen nur noch in geschlossenen Räumen getragen werden.

04.03.2022 | Stand: 17:06 Uhr

Österreich hat seine Corona-Beschränkungen am Samstag weitgehend aufgehoben. Die 3G-Regelung und die Maskenpflicht entfallen in nahezu allen Bereichen. Darüber freuen sich vor allem die Skiliftbetreiber, wie Arnold Holl, Geschäftsführer der Skiliftgesellschaft Jungholz. Er rechnet mit deutlich mehr Betrieb, obwohl am Wochenende die meisten Gäste abreisen. „Die Ferien sind zwar zu Ende, aber viele, die sich bisher immer testen mussten, nutzen das jetzt bestimmt aus“, glaubt Holl.

Jungholz: Kein 3G-Nachweis mehr beim Skifahren

Denn sowohl ein 3G-Nachweis als auch das Tragen der Maske im Anstehbereich entfällt. „Nur in geschlossenen Räumen, also im WC-Bereich, muss man noch eine Maske tragen.“ Deshalb rät er Besuchern, trotzdem immer eine mitzunehmen.

Weiterhin bestehen bleibt die 3G-Regelung in Alten- und Pflegeheimen sowie in Krankenhäusern für Mitarbeiter und Besucher. Im öffentlichen Nahverkehr, in Supermärkten, Apotheken, Postämtern, Banken und Krankenhäusern muss weiterhin eine FFP2-Maske getragen werden.

