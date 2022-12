Ski fahren, aber sparen: Wie sich die Krise auf den Wintertourismus in Oberstdorf auswirkt

Experten aus Tourismus, Bergbahnen und Sport beschäftigen sich in Oberstdorf mit der Frage, wie sich die Krise auf sie auswirkt.

18.12.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Inflation plus Energiekrise ergibt Veränderungen im Winterurlaub und Sparbemühungen bei den Bergbahnen. So lässt sich mathematisch beschreiben, was die Spitzen von Tourismus, Bergbahnen und Sport in Oberstdorf von der Saison im ersten Winter des Ukrainekriegs erwarten. Trotz der Krise transportierten sie viel Zuversicht bei einer Podiumsdiskussion, zu der die Allgäu GmbH nach Oberstdorf geladen hatte.

