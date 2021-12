Der neue Schwung: So lebt Ex-Ski-Star Tina Ackermann als junge Mutter

Den Abschied von ihrer Ski-Karriere konnte Christina Ackermann nicht auskosten. Die junge Wintersportlerin und Mutter verrät, ob sie heute damit im Reinen ist.

23.12.2021 | Stand: 05:03 Uhr

Das Gefühl kann und will sie noch immer nicht verbergen. „Es ist traurig, dass es so zu Ende gegangen ist. Jeder Sportler wünscht sich ein Abschiedsrennen, das man auch als solches genießen kann. Schade, dass es das für mich nicht gegeben hat“, sagt Christina Ackermann. Ihre Gedanken gehen zurück an ihr Karriereende.

Als sie am 16. Februar 2020 den Slalom in Kranjska Gora als 24. beendete, war ihr noch nicht bewusst, dass das ihr letztes Rennen gewesen sein sollte. Die Oberstdorferin hatte seinerzeit zwar schon seit Monaten beschlossen, ihre aktive Laufbahn zu beenden, es wären aber noch einige Rennen auf dem Terminplan gestanden. Aufgrund der Corona-Pandemie wurden diese dann jedoch abgesagt. Und Ackermanns Karriere war vorbei.

Christina Ackermann: "Zack, auf einen Schlag war alles vorbei"

„Zack, auf einen Schlag war alles vorbei. Das konnte ich damals nicht gleich realisieren“, erinnert sich die heute 31-Jährige. Auch wenn man ihre Wehmut im Hinblick auf die Art und Weise, wie sie sich vom Rennzirkus verabschieden musste, deutlich spürt; ihre Entscheidung aufzuhören, hat Christina Ackermann nie bereut. Ein Blick auf die darauffolgende Saison ohne Zuschauer machte es ihr noch leichter, loszulassen.

Die Gründe für ihren Rücktritt waren vielseitig. In erster Linie haben sich die Prioritäten in ihrem Leben verändert. Im Mai 2019 heiratete sie ihren Mann Marvin und in Bezug auf die Familienplanung wollte sie nicht mehr ständig unterwegs sein. Auch aus körperlicher Sicht, sagt die Slalom- und Riesenslalom-Spezialistin, sei es ein guter Zeitpunkt gewesen, um aufzuhören.

Die Sportsoldatin gehörte noch bis Oktober 2020 der Bundeswehr an, seitdem gilt ihr Hauptaugenmerk ihrer Familie. Im Januar kam Töchterchen Kaja zur Welt und veränderte Ackermanns Leben komplett. „Nicht nur, dass ich im Gegensatz zu früher nun immer daheim bin, es sind insgesamt zwei andere Welten, die aber beide ihren Reiz haben. Vergleichen kann ich sie nicht“, sagt Tina Ackermann. „Ich finde es schön, wie es jetzt ist – und ich genieße es, dass ich ein fröhliches, aufgewecktes Kind habe, auch wenn ich gerne mal wieder eine Nacht durchschlafen würde.“

Muttergück beim Ex-Ski-Star: Mit der Tochter im ersten Schnee

Auch im Hinblick auf das erste Weihnachtsfest mit Baby hat sich im Hause Ackermann einiges verändert. Der Adventskranz musste vom Tisch weichen und hängt nun an der Decke. Wie lange der geschmückte Weihnachtsbaum an Heiligabend stehen wird, bleibt abzuwarten. Ansonsten genießt es die Ex-Weltcup-Athletin, mit ihrer Tochter den ersten Schnee im heimischen Garten zu erleben.

„Es ist wunderbar, aus der Tür rauszugehen und in der Natur zu sein“, schwärmt Ackermann, die es besonders schätzt, dass ihr Kind ländlich aufwachsen kann. Sie selbst kann diese, ihre Allgäuer Heimat noch mehr schätzen, seitdem sie Mutter ist, sagt die 31-Jährige. Den Lebensmittelpunkt zu verlagern, könne sie sich nicht vorstellen. „Ich habe viel gesehen, aber nirgends ist es so schön wie hier“, sagt Ackermann. Noch wohnt die junge Familie im Elternhaus, ihr Traum ist aber ein Eigenheim.

Die Bretter, die einst ihre Welt bedeuteten, tun das heute längst nicht mehr: Auf Skiern stand Christina Ackermann seit ihrem Karriereende nicht mehr allzu oft. Nach dem vorzeitigen Saisonende ist sie noch ein paarmal daheim gefahren, Ende letzten Jahres gab es aufgrund der geschlossenen Lifte dazu auch keine Möglichkeiten. Privat sei sie eher eine Ski-Touren-Geherin, verrät Ackermann: „An die vollen Pisten musste ich mich erst gewöhnen.“

Heute ist Ackermann Teil des Trainerteams beim Skiclub Oberstdorf

Mittlerweile ist die Freude aber groß, bald wieder auf Ski zu stehen, denn diesen Winter gehört Christina Ackermann zum Trainerteam des Ski-Clubs Oberstdorf. Ins große Trainergeschäft möchte sie allerdings nicht einsteigen. Nach ihrer Elternzeit plant die gelernte Personal-Trainerin eine Tätigkeit im Fitnessbereich.

Dazu absolviert sie derzeit eine Zusatzausbildung zur Prä- und Postnatal-Trainerin, mit der sie unter anderem Schwangerschaftstraining anbieten kann. „Mich hat immer schon eine Ausbildung im Fitnessbereich interessiert“, erzählt Ackermann. „Bei unserer Geschichte habe ich erst gemerkt, dass viele Frauen in diesem Bereich unerfahren und gleichzeitig sehr offen dafür sind.“ (Lesen Sie auch: So führen Sie Kinder ans Skifahren heran)

Ex-Weltcup-Athletin: Das waren die Höhepunkte ihrer Karriere

Wenn Christina Ackermann an ihre aktive Karriere zurückdenkt, flackert die Erinnerung an viele schöne Momente auf. Highlights waren aber ihre sportlichen Erfolge, wie die Slalom-Goldmedaille bei der Juniorenweltmeisterschaft 2010 in Charmonix, ihre erste Podestplatzierung im Weltcup 2010 im Slalom von Semmering sowie die drei Olympia-Teilnahmen.

Mit ihren Kolleginnen steht sie noch regelmäßig in Kontakt und sofern es die Pandemie zulässt, möchte sie im Januar beim Rennen in Flachau vor Ort sein. „Kaja und Marvin kommen mit“, sagt Ackermann. „Ich möchte Kaja zeigen, wo sich die Mama früher rumgetrieben hat.“ (Lesen Sie auch: Ski fahren im Allgäu Dezember 2021: Diese Skigebiete sind geöffnet)