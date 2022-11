Ein Stück Heimat erhalten: Skilift Thaler Höhe setzt jetzt auf Ganzjahresbetrieb

Der Skilift Thaler Höhe startet bald in die Wintersaison. Davor findet ein Tag der offenen Tür statt, bei dem man sich über den Betrieb informieren kann.

Die Thaler Höhe in Missen-Wilhams ist seit Generationen weit mehr als ein Skilift, vielmehr ein Ort, wo sich Jung und Alt auf vielfältige Art und Weise begegnen können. „Es war schon damals wichtig, das Liftangebot für Missen-Wilhams, für die Bürger, die Kindergartenkinder, die Schüler, für den Sportverein und nicht zuletzt für den wachsenden aber doch moderaten Tourismus zu erhalten“, sagt Michael Elfert, Vorstand der Genossenschaft „Thaler Höhe“, die den gleichnamigen Skilift betreibt.

Am Samstag, 19. November, findet von 11 bis 17 Uhr ein Tag der offenen Tür an der Thaler Höhe statt. Dort haben Interessierte die Gelegenheit, den Lift, das Team und die Genossenschaft kennenzulernen.

Der Skilift wurde 1967 gebaut, und seit dieser Zeit als Familienskigebiet betrieben. Anfang der 90er Jahre übernahm eine Betreibergesellschaft den Liftbetrieb, doch im Jahr 2018 stand der Skilift kurz vor dem Aus, da kein Nachfolger gefunden wurde. Daraufhin gründeten 33 Bürger die Genossenschaft, um den Lift zu erhalten. Diese wird finanziert, indem jedes Mitglied mindestens einen Anteil für 1000 Euro kauft und im Gegenzug eine Gewinndividende von zehn Prozent und jährlich fünf Tageskarten erhält. Insgesamt bietet die Genossenschaft 444 Anteile an, 49 davon sind laut ihrer Homepage noch zu vergeben.

Skilift Thaler Höhe: Bürger können Anteile kaufen

„Aber auch ohne Anteilskauf kann man uns unterstützen, indem man von uns erzählt, unsere Geschichte weiterträgt oder sogar am Lift oder im Stüble mitarbeitet“, sagt Elfert. So können Interessierte auf geringfügiger Basis am Lift oder im Stüble mitarbeiten.

Wegen der hohen Energiekosten steigen die Liftpreise in diesem Winter um zehn Prozent. Die Preise in der Gastronomie werden jedoch nicht steigen, sagt Elfert. Langfristig müssen die Betreiber aber auch im Sommer und Herbst mehr Geld einnehmen. „Unsere Vision, einen Ganzjahresbetrieb zu etablieren, entwickelt sich gerade“, sagt Elfert. Ziel Nummer eins bleibe die Erhaltung des Skiliftes. Wissend, dass dies aufgrund des Klimawandels nicht leichter werde, machen sich die Verantwortlichen Gedanken, wie der Betrieb auch ohne Lift im Sommer bewirtschaftet werden könne.

Der gastronomische Bedarf sei groß. „Im Umfeld sind in den vergangenen Jahren einige Einkehrmöglichkeiten von der Bildfläche verschwunden. Wir wollen durch gemeinsames Handeln und gemeinsame Anstrengungen ein Stück Heimat erhalten.“ Wie genau sie das schaffen wollen, sei noch offen. „Dabei muss es immer zum Ort, zur Gegend und zu den Menschen passen. Massentourismus ist nichts für uns. Themen wie Natur genießen, Ruhe und Entspannung finden und die Begegnungen zwischen Menschen könnten eine Rolle spielen“, sagt Elfert.

