Aufregende Spannung: Das Herbert-Pixner-Projekt elektrisiert die Zuhörer in Oberstdorf

Der Südtiroler Klangmagier Herbert Pixner und seine Band weiten in Oberstdorf die Volksmusik ihrer Heimat mit Experimentierfreude zu kreativen Klangwelten.

16.10.2023 | Stand: 19:00 Uhr

„Uns taugt‘s im Allgäu!“ Herbert Pixner zeigt spürbar Lust auf sein Konzert im Oberstdorf-Haus. Auf Volksmusik seiner Südtiroler Heimat. Innovativ. Experimentell. Ungebremst vom Kult, von ausverkauften Hallen. Das "Herbert-Pixner-Projekt" – Name wie Programm für seine Band – hat seine Basis nicht verlassen: Reverenz ans heimische Hochgebirge, „Alps“, Klanggemälde aus Archaik, Ruhe und Mystik. Das Erlebnis „Morgenrot“ in zauberhafte Musik gefasst. Pixners Tonsatz kann sich gleichwohl bruchlos in den „Tiroler Gebirgsblues“ wandeln, im „Tango argentino Nr. 5“ lateinamerikanische Charakteristik und Rhythmik aufnehmen.

Wechselbad differenter Stile

Er lädt ins Wechselbad differenter Stile. In aufregende Spannungsfelder. Aufgeladen durch Akzente, die er mit diversen Blasinstrumenten zwischen sein technisch erhabenes, expressives Akkordeonspiel platziert. Bereichert durch den kongenialen Gitarristen Manuel Randi. Herbert Pixner steigt mit ihm in heiße Battles. Flaniert schon wieder lässig. Pariert lustvoll Manuel Randis hochvirtuose, hochemotionale Saitenspiele.

Katrin (Harfe) und Werner Unterlercher (Bass) rollen ihnen den roten Teppich aus. Dezent dienend. Mit Verve befeuernd. Homogen und schon wieder im individuellen Tonfall. Ensemblekultur. Überzeugend in jeder Rolle.

Originelle Ideen

Mit ihnen kann der Südtiroler Klangmagier seine originellen Ideen in unverwechselbaren Sound umsetzen. Volksmusik neu denken. Frisch interpretieren. Die Schubkraft der Improvisation nutzen wie den Bund mit aufrichtigen Musikanten. Klangwelten, kreativ aus dem Baukasten der Kompositionstechnik geschaffen: Wirkmächtig intensivierte Crescendi, souverän gesetzte Dynamik, Polarität aus hohen, ja spitzen Tönen auf wohlig-runder Bass-Basis, treibendes Tremolo. Mit Gespür, was ankommt bei seinen Hörern, was berührt, begeistert. Solides Handwerk. Support von elektronischen Helferlein, die seine Handschrift tragen.

Einzigartige Performance

Sie vereinen sich samt perfekter Soundtechnik, stimmungsstarker Lichtgestaltung zu einer einzigartigen Live-Performance. Auf Wirkung gegipfelt, der man sich nicht entziehen kann und schon gar nicht entziehen mag. Wenn dem rührselig wie gezirkelten Tango der Love-Song „Blauer Mond“ folgt, gleich darauf der „Teufels Tanz“ ekstatisch aufdreht, sind alle Register gezogen, die Hörer elektrisieren, sanft versinken lassen in facettenreiche Welten schöner Klänge. Wie „Lost Elysion“ beispielsweise.

„Fein war’s“, bedankt sich Pixner. Seine Gäste antworten mit Standing Ovations. Sekunden nach dem Schlussakkord bereits. Beifall, der mehr sagt als Worte des Lobes.