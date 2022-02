"So darf man nicht auftreten": Immenstädter Handballer mit desolater Vorstellung

Der TV Immenstadt tritt fast vollzählig in Gundelfingen an, unterliegt aber beim Schlusslicht 17:30. Der Trainer findet deutliche Worte.

22.02.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Völlig teilnahmslos in allen Bereichen. So knapp fällt das Fazit der Landesliga-Handballer des TV Immenstadt nach der deutlichen und völlig verdienten 17:30-Klatsche beim bisherigen Schlusslicht in Gundelfingen aus. Damit übernehmen die „Grünen“ aus dem Städtle auch die „Rote Laterne“.

Dabei traten die Immenstädter erstmals in dieser Saison mit voller Bank an in einem Spiel, das allemal den Titel „Alles oder nichts“ im Kampf um den Klassenerhalt trug. Lediglich Eigengewächs und torgefährlichste Spieler auf Immenstädter Seite, Jonas Becker, verletzte sich am Donnerstag im Training und konnte die Reise an die Donau nicht mitantreten. „Wir hatten gut und fast vollzählig trainiert. Vielleicht steckte die Verletzung von Jonas bei den Jungs im Kopf, das darf aber keine Ausrede sein. So kann und darf man nicht auftreten, “ analysierte Trainer Mihaly More.

Einzige TVI-Führung in der Anfangsphase

Das frühe 1:0 durch Davor Brtan sollte die einzige Führung im gesamten Spiel bleiben. Die hochmotivierte Gundelfinger Mannschaft startete wie die Feuerwehr. Bereits beim Stand von 2:6 aus TVI-Sicht nach zehn Minuten musste More die Auszeit ziehen. Wirkung zeigte aber auch diese nicht wirklich.

Nach der durchaus ansprechenden Leistung des TVI gegen den Tabellenführer aus Allach zeigten die Immenstädter in Gundelfingen aber sowohl im Abwehrverbund als auch im Angriffsspiel ungeahnte Schwächen. „Wenn wir so gespielt hätten wie gegen Allach, hätten wir das Spiel problemlos gewonnen“, sagte More. „Aber wenn wir so auftreten, wie am Samstag, können wir selbst in der Bezirksklasse keinen Blumentopf gewinnen.“ Tor um Tor konnten sich die Gastgeber immer weiter absetzen. Beim Halbzeitstand von 9:16 war die Messe eigentlich schon gelesen.

Trainer Mihaly More: "Wir waren völlig teilnahmslos"

Wer im zweiten Spielabschnitt auf eine Leistungssteigerung auf Seiten der Städtler setzte, wurde schnell eines Besseren belehrt. „Wir waren völlig teilnahmslos und desillusioniert. Ich kann das nicht erklären“, ergänzte More. Der höchste Rückstand war Mitte der zweiten Hälfte beim 13:26 erreicht. Bis zum Endstand von 17:30 plätscherte die Partie nur noch vor sich hin.

Mit nun 3:15 Punkten und nur einem Sieg aus neun Spielen stehen die Landesliga-Handballer nun auf dem letzten Tabellenrang mit fünf Punkten Rückstand auf das rettende Ufer. „Wir haben jetzt noch sieben Spiele vor der Brust. Nach solch einer Leistung brauchen wir den Blick nicht nach oben richten. Wir müssen das schnellstmöglich abhaken und uns um das nächste Spiel kümmern“, blickte More nach vorne.

Gelegenheit zur Wiedergutmachung hat die Mannschaft bereits am kommenden Samstag in der Julius-Kunert-Halle, wo ab 19 Uhr das Duell mit den drittplatzierten Herrschingern ansteht.